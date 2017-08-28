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İKB, kurban kesimi için hazırlıklarını tamamladı

- İKB Başkanı Haccar kurban organizasyonu için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, kurban fiyatını ise yaklaşık 120 dolar olarak belirlediklerini söyledi

İKB, kurban kesimi için hazırlıklarını tamamladı

CİDDE (AA) - İslam Kalkınma Bankası (İKB) Başkanı Bender Muhammed Haccar, kurban organizasyonu için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, kurban fiyatını ise 450 riyal (yaklaşık 120 dolar) olarak belirlediklerini söyledi.

Cidde kentindeki İKB genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Haccar, kurban organizasyonuna başladıkları 1983 yılında 63 bin kurban kesim işini başarıyla yaptıklarını sonraki yıllarda bu sayının gittikçe arttığını belirtti.

Haccar, bu yıl toplam 8 kesimhanede yapılacak kesimlerin hijyen ve İslami kurallara göre kesilmesine dikkat ettiklerini bunun için kesimlerin veteriner hekim ve din görevlisi kontrolünde yapılacağını belirtti.

Kesimhanelerden iki tanesinin halka açık olduğunu söyleyen Haccar, isteyen hacıların satın aldıkları kurbanları buralara getirerek kesimlerini takip edebileceğini kaydetti.

- Kurban etleri 23 ülkeye dağıtılacak

Kesilen kurbanların etlerinin, hijyenik ortamlarda muhafaza edileceğini, başta Mekke, Suriye, Somali ve Yemen'deki ihtiyaç sahipleri olmak üzere 23 ülkedeki muhtaçlara etlerin dağıtılacağını söyledi.

Haccar ayrıca, bu yıl kurban organizasyonunun tüm aşamalarında 40 bin dolayında görevlinin çalışacağını sözlerine ekledi.

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Hac 2017Islam Kalkınma BankasıMekke
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