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IKBY Başbakanı Barzani'den Türkiye'ye teşekkür

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak-İran sınırında gerçekleşen depremin ardından, sunduğu yardımlar sebebiyle Türkiye'ye teşekkürlerini yineledi. Başbakan Barzani, Erbil'de düzenlediği...

IKBY Başbakanı Barzani'den Türkiye'ye teşekkür

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak-İran sınırında gerçekleşen depremin ardından, sunduğu yardımlar sebebiyle Türkiye'ye teşekkürlerini yineledi.

Başbakan Barzani, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye, depremin meydana geldiği ilk saatlerde bize yardım gönderdi ve Cumhurbaşkanlığı ofisinden bizi aradılar. Bunu takdir ediyor ve kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye'yi ziyaret edip etmeyeceği sorusuna da Barzani, "Eğer Türkiye'yi ziyaret etme imkanı olursa bundan kesinlikle çok memnun kalırız. Onları da burada görmek isteriz." ifadesini kullandı.

Bağdat yönetiminin, Kerkük petrolününün İran'a ihraç edilmesi girişimleriyle ilgili Barzani, konudan haberdar olmadıklarını kaydetti.



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Anahtar Kelimeler:
ErbilIKBYNeçirvan Barzani
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