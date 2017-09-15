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IKBY Başkanı Barzani: "Referandum ertelenmeyecek"

DUHOK (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, "Daha önce birçok vaatler verildi ancak hiçbiri yerine getirilmedi. Bu yüzden referandum ertelenmeyecektir." dedi. Barzani, Duhok'un Amedi ilçesindeki "Evet Mitingi"nde...

IKBY Başkanı Barzani:

DUHOK (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, "Daha önce birçok vaatler verildi ancak hiçbiri yerine getirilmedi. Bu yüzden referandum ertelenmeyecektir." dedi.

Barzani, Duhok'un Amedi ilçesindeki "Evet Mitingi"nde destekçilerine hitap etti.

IKBY Başkanı Barzani, ABD, İngiltere ve Birleşmiş Milletler tarafından referandumun ertelenmesine karşılık sunulan alternatif hakkında, "Şimdiye kadar, referanduma denk bir alternatif bize ulaşmadı. Referandum, bağımsızlığa ulaşmamız için bir araçtır ancak hedef değildir. Amacımız bağımsızlıktır. Daha önce birçok vaatler verildi ancak hiçbiri yerine getirilmedi. Bu yüzden referandum ertelenmeyecektir." dedi.

"En büyük sorun Bağdat'taki kardeşlerimizin gerçek bir ortaklığı kabul etmemeleridir. Kusura bakmayın biz de size hizmetçi olmayı kabul etmiyoruz." diyen Barzani, "Evet bu süreçte risk var ancak bunu yapmayıp, gerekli adımları atmazsak, riskten daha kötü şeyler meydana gelebilir. Burada mesele iradedir. Kürdistan halkının iradesinin güçlü olması gerekiyor. Eğer güçlü irade olursa, başarıda elde edilir." diye konuştu.

Referandumun uluslararası hukuki dayanağı olmadığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Barzani, "Referanduma meşruiyeti dışarısı değil ancak Kürdistan halkı verecektir." ifadelerini kullandı.



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