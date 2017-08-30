IKBY Başkanı Barzani'den referandum açıklaması

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık referandumundan geri dönüş olmadığını söyledi.

IKBY Başkanı Barzani Erbil'de bir grup akademisyenle bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada Barzani, "Tüm taraflara referandumdan geri adım atılmayacağı ve zamanında yapılacağı güvenini veriyorum." dedi.

Irak merkezi yönetimiyle 2003 yılından sonra ortak hareket etmek için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Barzani, şunları söyledi:

"Ancak ortaklık anlayışı onlarca kez bitti. Anlaşılan o ki Kürtler Bağdat'ta istenmiyor. Irak siyasetinin ömrünün bu şekilde uzaması felakete yol açar."

Barzani, Kürtlerin Irak ordusu içerisindeki oranının da yüzde 1'i geçmediğine dikkati çekerek, "İstesek de istemesek de Bağdat'ta iktidarda mezhepçi hükümet var. Irak'ta demokrasi ve federalizm kalmadı." ifadelerini kullandı.

IKBY lideri ayrıca referandumun DEAŞ'la mücadeledeki tutumlarını değiştirmeyeceğini sözlerine ekledi.





