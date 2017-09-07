Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

IKBY meclisi yeniden açılıyor

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) meclisinin, iki yıl aradan sonra önümüzdeki günlerde yeniden açılacağı belirtildi.IKBY medyasının hükümetteki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yetkililerine dayandırdığı haberlerde,...

IKBY meclisi yeniden açılıyor

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) meclisinin, iki yıl aradan sonra önümüzdeki günlerde yeniden açılacağı belirtildi.

IKBY medyasının hükümetteki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yetkililerine dayandırdığı haberlerde, "iki yıldan bu yana kapalı bulunan meclisin önümüzdeki günlerde yeniden açılacağı" bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu haberlerde, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Mesut Barzani'nin başkanlığındaki KDP'nin "meclisin işlevsel hale getirilmesi konusunda anlaştığı" kaydedildi.

KYB'nin, Goran (Değişim) Hareketi ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması üzerine meclisin KDP, KYB ve diğer siyasi partilerle açılacağı ifade ediliyor.

111 milletvekilinden oluşan IKBY meclisinde, KDP 38, Goran 24, KYB 18, Yekgirtu 10, Komel İslam 6 sandalye ile temsil ediliyor. Diğer dört küçük parti 1'er, kota uygulanan azınlıklar ise 11 milletvekiline sahip bulunuyor.

IKBY meclisinde, 12 Ekim 2015'ten bu yana herhangi bir toplantı ve komisyon çalışması yapılamıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IKBYIrak Kürt Bölgesel YönetimiMeclis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5