IKBY meclisi yeniden açılıyor

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) meclisinin, iki yıl aradan sonra önümüzdeki günlerde yeniden açılacağı belirtildi.

IKBY medyasının hükümetteki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yetkililerine dayandırdığı haberlerde, "iki yıldan bu yana kapalı bulunan meclisin önümüzdeki günlerde yeniden açılacağı" bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu haberlerde, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Mesut Barzani'nin başkanlığındaki KDP'nin "meclisin işlevsel hale getirilmesi konusunda anlaştığı" kaydedildi.

KYB'nin, Goran (Değişim) Hareketi ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması üzerine meclisin KDP, KYB ve diğer siyasi partilerle açılacağı ifade ediliyor.

111 milletvekilinden oluşan IKBY meclisinde, KDP 38, Goran 24, KYB 18, Yekgirtu 10, Komel İslam 6 sandalye ile temsil ediliyor. Diğer dört küçük parti 1'er, kota uygulanan azınlıklar ise 11 milletvekiline sahip bulunuyor.



IKBY meclisinde, 12 Ekim 2015'ten bu yana herhangi bir toplantı ve komisyon çalışması yapılamıyor.