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IKBY meclisinin iki yıl aradan sonra yeniden açılması

- IKBY'deki iki muhalif parti, 2 yıldır toplanamayan meclisin bugünkü açılış oturumuna katılmayacaklarını açıkladı

IKBY meclisinin iki yıl aradan sonra yeniden açılması

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) iki muhalefet partisi, siyasi krizden dolayı iki yıldır toplanamayan meclisin bugünkü açılış oturumuna katılmayacaklarını duyurdu.

IKBY'de muhalefetin önde gelen partilerinden Goran (Değişim) Hareketi sözcüsü Şoreş Hacı, partisinin resmi televizyonu KNN'ye yaptığı açıklamada, "Goran Hareketi olarak, 3 gün boyunca yapılan görüşmeler sonucu bugün yapılması planlanan meclis oturumuna katılmama kararı aldık." dedi.

Meclis oturumuna katılmama gerekçelerine dair Hacı, "İlk meclis oturumunda halkımızın kaderini ilgilendiren referandum meselesinin direkt olarak ele alınması meclis iç tüzüğüne aykırı olup, sağlıklı bir karar değildir." diye konuştu.

Hacı, siyasi krizden dolayı toplanamayan meclisin bu şekilde açılmasının, durumun normalleşmesi olarak görülmemesi gerektiğini dile getirdi.

İslami Toplum Partisi (Komel) Grup Başkanvekili Mervan Gelali de yaptığı yazılı açıklamada, "Komel, siyasi partiler meclisin çalışma takvimi üzerine anlaşmaya varmadığı için bugün yapılacak oturuma katılmayacak." ifadelerini kullandı.

Gelali, sadece Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB), meclisin açılış ve çalışma programı üzerinde anlaşmaya vardığını ancak bunun meclis başkanlığı tarafından onaylanması gerektiğini ifade etti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, geçen pazartesi günü Yüksek Referandum Heyeti ile bir araya geldikten sonra meclisin 14 Eylül'de açılmasına karar verildiğini açıklamış ancak, Goran Hareketi'nin talebi üzerine açılış bugüne ertelenmişti.

- IKBY'deki siyasi krizin nedeni

IKBY'deki Süleymaniye merkezli Goran Hareketi, başkanlık süresi dolan Barzani'nin görev süresinin uzatılmasına karşı çıkarak Süleymaniye kentinde kitlesel gösteriler düzenlemişti.

Söz konusu gösterilerde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binalarının hedef alınması üzerine 12 Ekim 2015'te IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin kararıyla hükümette görev alan Goran Hareketi'nden bakanlar ve Meclis Başkanı Yusuf Muhammed görevinden azledilmişti.

Bu gelişmenin ardından söz konusu bakanlar ile Muhammed'in Erbil'e girişine izin verilmemiş ve siyasi kriz giderek derinleşmişti.

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Anahtar Kelimeler:
IKBYReferandum
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