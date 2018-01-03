IKBY sınır kapılarının Bağdat'a devri tartışması

BAĞDAT (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolünde bulunan havalimanları ve sınır kapılarının yönetimini henüz merkezi hükümete devretmediği belirtildi.

Irak meclisinden Türkmen milletvekili Casım Muhammed Cafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bağdat ile Erbil arasında sınır ve havalimanlarının Bağdat'a teslimi, Peşmerge'nin 2003 öncesi sınırına geri çekilmesi ve IKBY'deki kurumlara Bağdat'tan mali denetim komitesinin gitmesini içeren 26 Ekim 2017 tarihli anlaşma belgesi mevcut. Ancak Kürtlerin bunları onayladığı haberleri doğru değil." dedi.

Bağdat ile Erbil arasındaki anlaşmanın Mesut Barzani tarafından reddedildiğini dile getiren Cafer, "IKBY'nin kontrolündeki havalimanları ve sınır kapılarını Bağdat'a teslim ettiği haberleri asılsızdır." ifadesini kullandı.

- "İbadi'nin tutumu net"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'ye yakınlığıyla bilinen Cafer, "Cumhurbaşkanı Fuad Masum orta yol bulmaya çalışıyor. Ancak Başbakan İbadi'nin bu ulusal meseleden hiçbir taviz vermeden IKBY'nin belirtilen şartları yerine getirmesi gerektiği yönündeki tutumu net." diye konuştu.



Cafer, merkezi yönetim ile Erbil arasında IKBY memurlarının maaşlarının ödenmesi konusunda da müzakerelerin sürdüğüne dikkati çekerek şunları söyledi:

"Hükümet, maaşların ödenmesi sorumluluğunu üstüne aldı, ancak burada da memur sayısına ilişkin verilerle alakalı çetrefilli birçok durum söz konusu. Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili birimler de konuyla yakından ilgileniyor."

Türkmen milletvekili Cafer, krizin tek çözüm yolunun Erbil'in anlaşma metnini kabul etmesine bağlı olduğunu kaydetti.



