IKBY'de meclisin açılması kararı

SÜLEYMANİYE(AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) muhalefet partilerinden İslami Toplum Partisi (Komel) lideri Ali Bapir, partisinin ve Değişim Hareketi'nin (Goran) olmadığı bir meclisin açılmasının "iyi sonuçlar doğurmayacağını" belirtti.

IKBY medyasında yer alan haberlere göre, Komel lideri Bapir, Mesut Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin başında bulunduğu Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) IKBY meclisini açma kararını "acele alınmış eksik bir karar" olarak nitelendirdi.

Bapir, "Komel ve Goran Hareketi'nin olmayacağı bir meclisin açılması iyi sonuçlar doğurmaz." dedi.

KDP ve KYB heyetleri Erbil'de yaptıkları görüşmelerde meclisin 14 Eylül'de açılacağı konusunda mutabakata varmışlardı. Ayrıca sürece katılmaları için Goran ile Komel partileri ile yeniden görüşüleceği duyurulmuştu.

IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran Hareketi ile Bapir liderliğindeki Komel, IKBY'deki 5 büyük parti arasında yer alıyor.

2001 yılında Hevraman bölgesinde İslami Hareket’ten (Tewgera İslami) ayrılan Komel, IKBY meclisinde 6 sandalyeyle temsil ediliyor.

IKBY meclisinde, 12 Ekim 2015'ten bu yana herhangi bir toplantı ve komisyon çalışması yapılamıyor.