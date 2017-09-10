Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

IKBY'de meclisin açılması kararı

- Muhalefetteki Komel lideri Bapir: - "Komel ve Goran Hareketi'nin olmayacağı bir meclisin açılması iyi sonuçlar doğurmaz"

IKBY'de meclisin açılması kararı

SÜLEYMANİYE(AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) muhalefet partilerinden İslami Toplum Partisi (Komel) lideri Ali Bapir, partisinin ve Değişim Hareketi'nin (Goran) olmadığı bir meclisin açılmasının "iyi sonuçlar doğurmayacağını" belirtti.

IKBY medyasında yer alan haberlere göre, Komel lideri Bapir, Mesut Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin başında bulunduğu Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) IKBY meclisini açma kararını "acele alınmış eksik bir karar" olarak nitelendirdi.

Bapir, "Komel ve Goran Hareketi'nin olmayacağı bir meclisin açılması iyi sonuçlar doğurmaz." dedi.

KDP ve KYB heyetleri Erbil'de yaptıkları görüşmelerde meclisin 14 Eylül'de açılacağı konusunda mutabakata varmışlardı. Ayrıca sürece katılmaları için Goran ile Komel partileri ile yeniden görüşüleceği duyurulmuştu.

IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran Hareketi ile Bapir liderliğindeki Komel, IKBY'deki 5 büyük parti arasında yer alıyor.

2001 yılında Hevraman bölgesinde İslami Hareket’ten (Tewgera İslami) ayrılan Komel, IKBY meclisinde 6 sandalyeyle temsil ediliyor.

IKBY meclisinde, 12 Ekim 2015'ten bu yana herhangi bir toplantı ve komisyon çalışması yapılamıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IKBY MeclisiIrak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY)Komel
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5