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IKBY'de muhalif kanalın yerel yayınları durduruldu

IKBY'de bağımsızlık referandumu karşıtı yayınlar yapan muhalif NRT kanalının 'yerel yayınları' durduruldu.

IKBY'de muhalif kanalın yerel yayınları durduruldu

SÜLEYMANİYE

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılması planlanan "bağımsızlık referandumu" karşıtı yayınları nedeniyle NRT kanalının yerel yayınları durduruldu.

Süleymaniye merkezli kanaldan yapılan açıklamada, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP), Erbil'deki Medya, Matbaacılık ve Yayınlar Müdürlüğü vasıtasıyla NRT kanalının yerel yayınlarını durduğu belirtildi.

Açıklamada, IKBY lideri Mesut Barzani'nin talimatıyla yapıldığı belirtilen bu uygulamaya tepki gösterilerek, yerel yayınların durdurulması kararının Süleymaniye bölgesi için de geçerli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kanalın Erbil'deki bürosunun 22 Ağustos'ta kapatıldığı da hatırlatılan açıklamada, Barzani'nin 'bağımsızlık referandumu'na muhalif "Şimdi Hayır" kampanyasından duyduğu kaygılardan dolayı bu tür uygulamalara gidildiği kaydedildi.

Ekim 2015'te KDP'ye bağlı güvenlik güçleri Erbil ve Duhok'ta NRT bürolarına baskın düzenlemiş ve personellerini de gözaltına almıştı.

Barzani yönetiminin 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna muhalif yayınlar yapan NRT kanalının sahibi Şasivar Abdulvahid'in aynı doğrultuda yayınlar gerçekleştiren "Hayır" isimli bir televizyon kanalı daha bulunuyor.

Süleymaniye'deki emlak zengini iş adamı Abdulvahid, geçen ay yaptığı açıklamada "Referanduma Şimdi Hayır Hareketi" için kampanya başlattığını belirtmiş ve katıldığı bir televizyon programında da referandumun ertelenmemesi halinde Kürtler için çok kötü sonuçlar doğabileceğini söylemişti.

Muhabir: Bilal Tanrıverdi

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