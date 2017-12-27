IKBY'de Yeni Nesil Hareketi Başkanı serbest bırakıldı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde hükümet karşıtı gösterilere destek çağrısı yaptığı gerekçesiyle 9 gün gözaltında tutulan Yeni Nesil Hareketi Başkanı Şasivar Abdulvahid'in serbest bırakıldığı belirtildi.

Abdulvahid, serbest kaldıktan sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Gözaltında tutulan tüm göstericilere sonsuz saygılarım var. Tüm baskılara rağmen hiçbir şeyin bizi bu mücadeleden uzaklaştırmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hükümet karşıtı gösterilere devam edilmesi çağrısı yapan Abdulvahid, daha çok mücadele edeceklerini ve güçlü bir irade sergileyeceklerini dile getirdi.

Abdulvahid'in sahip olduğu muhalif NRT TV de bugün IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani'nin talimatı üzerine 9 günlük yayın yasağından sonra tekrar açıldı.

IKBY Başsavcılığı, 19 Aralık'ta anayasanın 221'inci maddesi gereğince "parti ve kamu binalarının yakılmasına sebebiyet vermesi ve mevcut hükümet tamamen düşürülene kadar protestolara devam etme çağrısı" gerekçesiyle Abdulvahid hakkında dava açıldığını duyurmuştu.

Yeni Nesil Hareketi, IKBY'de 25 Eylül'de yapılan gayrimeşru referanduma karşı başlattığı "Referanduma Şimdi Hayır" kampanyasıyla adını duyurmuştu.

- IKBY'deki hükümet karşıtı gösteriler

IKBY'de muhalefetin önde gelen partilerinden Goran (Değişim) Hareketi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) güçlü olduğu Süleymaniye'de bazı öğretmenlerin "yolsuzluk ve geciken maaşları" gerekçe göstererek 18 Aralık'ta başlattığı protestolar kısa sürede kitlesel gösterilere dönüşmüştü.

Süleymaniye kent merkezinde başlayan gösteriler daha sonra birçok ilçeye yayılmıştı. Göstericiler birçok parti binası ve kamu binasını ateşe verirken çıkan olaylarda 5 kişi ölmüş, 93 kişi yaralanmıştı.







