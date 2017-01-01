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IKBY'de yılbaşı kutlamaları

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) terör örgütü DEAŞ ile verilen mücadele ve ekonomik krizden dolayı yeni yıl için herhangi bir resmi kutlama yapılmazken, özel sektör tarafından bazı etkinlikler düzenlendi. IKBY'nin Erbil...

IKBY'de yılbaşı kutlamaları

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) terör örgütü DEAŞ ile verilen mücadele ve ekonomik krizden dolayı yeni yıl için herhangi bir resmi kutlama yapılmazken, özel sektör tarafından bazı etkinlikler düzenlendi.

IKBY'nin Erbil ve Süleymaniye kentlerine özel sektör tarafından alışveriş merkezleri düzenlenen etkinliklerle halk yeni yıla girdi.

Yeni yıla hava fişek gösteriyle giren Erbil'de alışveriş merkezlerinin yanı sıra Hristiyanların ağırlıkta yaşadığı Ainkawa semtinde de çeşitli etkinliler düzenledi.

Erbil'in yanı sıra Süleymaniye kentinde de hava fişek gösterileri düzenlendi. Bunun yanında kentin işlek caddelerine bir araya gelen vatandaşlar ise müzik grupları tarafından çalınan şarkılarla eğlendi.

IKBY'nin her iki kentinde düzenlenen etkinliklerde olası terör saldırılarına karşı geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

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ErbilIKBYIrak
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