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IKBY'deki bağımsızlık referandumu

- Irak Meclis Başkanı Cuburi, IKBY'deki referandumun anayasa çerçevesinde yapılması gerektiğini söyledi

IKBY'deki bağımsızlık referandumu

BAĞDAT (AA) - Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi’nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) eylül ayında yapılması planlanan referandumun anayasa çerçevesinde olması gerektiğini söylediği bildirildi.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cuburi’nin, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Büro Üyesi Roj Nuri Şaveys başkanlığında Erbil'den gelen siyasi heyeti kabul ettiği belirtilerek, IKBY ile ilgili referandumun ülkenin çıkarı ve bulunduğu durumu dikkate alarak anayasa çerçevesinde yapılması gerektiğini söylediği ifade edildi.

Anayasaya uygun, ulusal uyumu pekiştiren ve istikrarı koruyan tüm tarafların yönlendirmelerine saygı duyduğunu kaydeden Cuburi, ülkenin birliğinin korunması için taraflar arasında siyasi ve güvenlik anlaşmazlıklarını giderecek müzakerelerin sürmesi gerektiğini vurguladı.

Gerginliğe neden olabilecek açıklamalardan kaçınmaya çağıran Cuburi, tarafları çeşitli sosyal yapılara sahip bölgelerin geleceğini olumsuz etkileyecek tutumlar takınma konusunda temkinli olmaya çağırdı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran tarihinde siyasi partilerle yaptığı görüşme sonrası referandumun 25 Eylül'de yapılacağını belirtmişti.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu ise, 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada referandum için belirlenen tarihin onaylandığını bildirmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise, Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada, bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını söylemişti.


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IKBYIrakReferandum
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