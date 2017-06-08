"IKBY'deki 'bağımsızlık referandumu' yeni çatışmalara neden olacak"

MOSKOVA (AA) - Rus uzmanlar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), 25 Eylül'de yapmayı planladığı "bağımsızlık referandumu"nun bölgede yeni çatışmalara, karışıklıklara ve istikrarsızlığa neden olacağı konusunda hemfikir.

Arap Ülkeleriyle Dostluk ve Ticari İşbirliği Topluluğu Başkanı Vyaçeslav Matuzov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Anayasası'nın, ülkenin belirli bölgelerinde ayrılma konusunda referandum yapılmasına izin vermediğini, bu nedenle sadece IKBY bölgesinde yapılacak referandumun sonuçlarını kimsenin tanımayacağını belirtti.

Matuzov, "Rusya, IKBY bölgesinin Irak'tan ayrılmasına güçlü bir şekilde karşı çıkmaktadır. Böyle bir karar zararlı etkiler doğurur ve yeni çatışmalara, karışıklıklara neden olur. Ortadoğuda herhangi bir ülkenin bağımsız bir IKBY'yi destekleyeceğini düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Ortadoğu-Kafkaslar Araştırma Merkezi Direktörü Stanislav Tarasov, IKBY bölgesinin Irak'tan ayrılma düşüncesinin Batı'nın "böl ve yönet" politikaları doğrultusunda olduğunu kaydetti.

Ortadoğu"daki "Kürt projesi"nin Amerikalılara ait olduğunu savunan Tarasov, ABD'nin Suriye ve Irak'ta Kürtlere hafif ve ağır çeşitli silahlar temin ettiğini hatırlatarak, "Dahası, sonuçlarını asla düşünmüyorlar. Suriye krizinde çözüme ulaşıldığını düşünün. Kürtler bu silahları bırakacaklar mı? Hayır. Çatışmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Irak'taki Kürtlerin özerk bir yapıya sahip olduğunu, bunun da ayrılmaktan daha fazla avantaj sağladığını söyleyen Tarasov, "Ortadoğu'da bir Kürt devleti çok ciddi istikrarsızlığa, çözümü yıllar sürecek yeni çatışmalara yol açacaktır" değerlendirmesini yaptı.

- "IKBY'nin ayrılmasından sadece İsrail fayda sağlayacak"

Arap ve İslam Çalışmaları Merkezi, Şark Çalışmalar Enstitüsü Kıdemli Araştırma Görevlisi Boris Dolgov, ABD'nin Kürtlerle, Esed rejiminin devrilmesi konusunda anlaşmaya vardığını, karşılığında da önce Kuzey Irak'ta, sonra da Suriye'de ayrılıkçı politikalarına destek alacaklarını ifade etti.

Bu durumun ABD-İsrail işbirliğine de paralel olduğunu söyleyen Dolgov, İsrail'in bölgede kendisine dostane görünen bir devletten fayda sağlayacağını belirtti.

Kürtlerin, Irak ve Suriye'nin güçsüz durumda olması, Türkiye'nin de terör örgütü PKK ile mücadele ettiği bir zamanda, referandum için uygun bir tarih seçtiklerini belirten Dolgov, görüşlerini şöyle açıkladı

"Kürtlerin bu zamanı seçmesinde yardım aldıkları ihtimalini de göz ardı etmiyorum. Kürt hareketinin İsrail ile aktif şekilde koordinasyon içinde oldukları gizli değil. İsrail, Kürtlere askeri danışmanlık ve mali anlamda yardımcı oluyor. Bu nedenle, İsrail ile yakın bağları olan Kürtler ABD tarafından destekleniyor. IKBY'nin ayrılmasından sadece İsrail fayda sağlayacaktır."