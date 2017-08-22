"IKBY'deki referandum iç çatışmanın fitilini ateşleyebilir"

ERBİL (AA) - İDRİS OKUDUCU - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) "Referanduma Şimdi Hayır Hareketi"nin kurucusu Şasivar Abdulvahid, 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumdan geri adım atılmaması halinde Kürtler arasında çatışma çıkabileceği uyarısında bulundu.

Abdulvahid, referanduma neden karşı olduğu, böyle bir adımın tehlikeleri ve perde arkasında olup bitenlere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

IKBY'deki bazı siyasi partilerin meclisin dışında aldığı referandum kararıyla bağımsızlığın hedeflenmediğini belirten Abdulvahid, "Eylül'de yapılmak istenen referandumun sahte olduğu kanaatindeyiz. Bunun amacı bir Kürt devleti kurmak değildir. Aksine, bu kararı alan siyasi partiler, hakimiyet vadelerini uzatmak istiyor." dedi.

Abdulvahid, "Eğer söz konusu referandum gerçekleşirse, Kürt halkının geleceği ve ekonomisi büyük zarara uğrayacaktır. Bu referandum, açlık ve derin krizlere yol açıp, istenmeyecek bir iç çatışmanın fitilini ateşleyebilir." uyarısında bulundu.

Bölge halkının böyle bir referandumda tercihinin "hayır" olması gerektiğini savunan Abdulvahid, bunun gerekçeleri hakkında şunları söyledi:

"Halkımızın hayır demesi gerekiyor çünkü siyasetçilerin yalan söylediğinin ve doğru konuşmadıklarının farkına varmaları gerekiyor. Mevcut siyasi partilerin çoğu kendi çıkarlarını düşündükleri için birbirlerini koruyor. Bu nedenle halka gerçekleri söylemekten çekiniyorlar. Doğruları ve referandumun perde arkasındakileri halkımıza aktarmayı bir Kürt olarak borç biliyorum."

- "Referandum sürpriz bir şekilde ertelenebilir"

Referandum planının, Irak içinde ya da bölgesel ve Batılı ülkelerden yeterli destek görmediğini hatırlatan Abdulvahid, 25 Eylül öncesi sürpriz gelişmeler yaşanabileceğini öne sürdü.

Şasivar Abdulvahid, "Gözlemlerimize göre, referandumun düzenlenmesi zor gibi görünüyor. Kararı alan siyasi partiler sürpriz bir şekilde referandumu iptal edebilir. Çünkü en başından beri, doğru konuşmadıklarının farkındayız. Referandumun değil şimdi, gelecekte de yapılmayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- "Kürtler arasında bir çatışma çıkabilir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "referandumun düzenlenmesi halinde sivil bir çatışma çıkabilir" uyarısına katıldığını kaydeden Abdulvahid, "Referandum yapılırsa, ekonomik durumumuz kötüye gidip, bazı sınırlar yüzümüze kapanabilir. Bağdat ile ilişkiler bozulup, Kürt ve Haşdi Şabi arasında bir çatışma çıkabilir. Dış unsurların kışkırtmasıyla, Kürtler arasındaki bir çatışma da çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Referandum ertelense bile sorunların çözülmeyeceğini söyleyen Abdulvahid, "Sayın (IKBY Başkanı) Barzani'nin görevinden istifa etmesi ve şeffaf başkanlık için bir seçim yapmaları lazım. Kürtlerin önündeki tek yol demokratik bir seçimdir. Bunun dışında bir yol tercih edilirse, savaş ve çatışma kaçınılmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını duyurmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise daha sonra yaptığı açıklamada referandumun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemişti.

Şasivar Abdulvahid'in öncülüğünde 8 Ağustos'ta IKBY'nin Süleymaniye kentinde bir araya gelen siyasetçi, gazeteci ve aktivistlerden oluşan bir grup, "Referanduma Şimdi Hayır Hareketi"ni oluşturarak bu yönde kampanya çalışmalarına başlamıştı.



























































