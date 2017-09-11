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IKBY'deki referandum kararına Kerkük'teki Araplardan tepki

KERKÜK (AA) - Kerkük'te Türkmenlerden sonra Arap siyasi partileri de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunu reddettiklerini ve bunun sonuçlarını tanımayacaklarını duyurdu.Arap...

IKBY'deki referandum kararına Kerkük'teki Araplardan tepki

KERKÜK (AA) - Kerkük'te Türkmenlerden sonra Arap siyasi partileri de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunu reddettiklerini ve bunun sonuçlarını tanımayacaklarını duyurdu.

Arap Milletvekili Halid Muferci, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, Arap siyasi partileri adına, IKBY'nin söz konusu referandumuna karşı ortak açıklamayı okudu.

Muferci, anayasaya aykırı olduğununu belirttiği referandumu reddettiklerini, bunun Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde yapılmasının da hiçbir yasal dayanağının olmadığını söyledi.

- Irak'ın bölünmesi uyarısı

Referandumun Irak'ın bölünmesinin başlangıcını oluşturacağını dile getiren Muferci, "Referandumun sonuçlarını tanımayacağız ve bunu, meşruiyeti bulunmayan partizanca tutum olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kerkük'teki Arapları referandumu boykot etmeye davet eden Muferci, Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Meclis Başkanı'nı da referanduma karşı yasal görevlerini yerine getirmeye çağırdı.

- Türkmenler de reddettmişti

Kerkük'teki Türkmen siyasi partiler de dün referandumu reddettiklerini, sonuçlarını tanımayacaklarını belirterek, Türkmenleri boykota çağırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
IKBYKerkükReferandum
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