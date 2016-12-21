IKBY'nin başka bir Kürt silahlı gücün varlığına tahammülü yok

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yetkilileri, Peşmerge'nin mevcut olduğu alanlarda başka bir silahlı gücün varlık göstermesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Irak'ın Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Haşdi Şabi bünyesinde Kürt birliği kurulduğu yönündeki iddialara KDP sert tepki gösterdi.

KDP Başkanlık Konseyi Üyesi Ali Avni AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bazı taraflar Peşmerge kontrolündeki bölgelerde kendilerine adam toplamaya çalışıyor. Peşmerge Bakanlığı'nın dışında Kürtler içerisinde başka bir gücün meydana getirilmesine şiddetle karşıyız ve kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede Peşmerge'ye alternatif başka bir gücün kurulmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Avni, şunları söyledi:

"Haşdi Şabi'nin Kürtlerden oluşan bir birlik kurmaya çalışmasının perde arkasında Kürdistan Bölgesi'nin güvenlik ve istikrarının bozulması planı vardır. Bizim kontrolümüzdeki bölgelerde birçok silahlı güç oluşturulmaya çalışıldı ancak buna izin vermedik. Tuzhurmatu ve diğer bölgelerdeki siyasi ve hükümet yetkililerinin, Haşdi Şabi'ye katılmak isteyen kişileri bölgeden uzaklaştırması veya çıkartması gerekiyor."

KDP Politbüro Üyesi ve Kerkük Batı Cephesi Peşmerge Komutanı Kemal Kerküki ise Haşdi Şabi'nin Kerkük ve çevre bölgelerindeki faaliyetlerinin kabul edilmediğini dile getirerek, Peşmerge'nin mevcut olduğu alanlarda başka bir silahlı gücün varlık göstermesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Kerküki, Haşdi Şabi bünyesinde Kürt birliği oluşturulduğu iddiasına ilişkin şunları kaydetti:

"Kürt Haşdi Şabi varlığının KDP tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Kerkük kent merkezi ve çevresinde herhangi bir Haşdi Şabi gücünün varlık göstermesi yasal değildir. Bu bölgeye gelmelerine izin verilmemiştir. Çünkü daha önce de hatırlanacağı gibi Tuzhurmatu ve Kerkük'ün güneyinde Haşdi Şabi ile Kürtler birçok problem yaşadı ve çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Tuzhurmatu'da tartışmalı bölgeler arasında yer alıp Kürdistan'ın bir parçasıdır. Peşmerge ve Haşdi Şabi arasındaki sorunların barışçıl bir dille çözülmesinden yanayız."

Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te Irak'ın ikinci büyük kenti Musul ve diğer bölgeleri ele geçirmesinden sonra, ülkedeki Şii dini merci Ayetullah Ali Sistani, Haşdi Şabi'nin kurulması emrini içeren bir fetva yayımladı. Ülkedeki Sünnilere karşı mezhep eksenli politika yürüten Haşdi Şabi, DEAŞ'tan geri aldığı Tikrit ve Felluce kentlerindeki sivillere karşı birçok hak ihlallerinde bulundu.

Irak meclisi, 27 Kasım'da Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye yasal statü verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

- Haşdi Şabi çatısı altındaki gruplar

Haşdi Şabi milislerinin sayısıyla ilgili resmi bir veri yok ancak bu örgütlenme altında yaklaşık 300 bin civarında milis olduğu belirtiliyor.

Haşdi Şabi çatısı altındaki başlıca milis güçleri ise Bedir Güçleri, Ketaib Hizbullah, Asaib Ehlilhak, Ketaib İmam Ali, Ketaib Seyyidu'ş-Şuheda, Seraya el-Horasani, Ensar el-Merceiyye Tugayları, Ali Ekber Tugayları, Firkatu'l Abbas el-Kitaliyye, Seraya Aşura, Seraya Ensar el-Akide, Seraya el-Cihad, Feylak el-Karrar ve El-Muntazar Tugayları şeklinde sıralanıyor.