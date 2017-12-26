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"IKBY'nin petrol geliri memur maaşlarını ödemeye yetecek"

-Irak Başbakanı İbadi: -"IKBY'nin bugüne kadar ihraç ettiği petrolden elde ettiği gelirler memurların maaşlarını ödemeye yetecek" -"Seçimler zamanında (Mayıs 2018) yapılacak"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ihraç ettiği petrol gelirlerinin oradaki memurların maaşlarını ödemeye yeteceğini söyledi.

İbadi, Bağdat'ta yaptığı haftalık basın toplantısında, IKBY'deki memur maaşlarının merkezi yönetim tarafından ödenmesi konusunda IKBY hükümetine memurların gerçek sayısını öğrenmek için iş birliği çağrısı yaptı.

"IKBY'nin bugüne kadar ihraç ettiği petrolden elde ettiği gelirler memurların maaşlarını ödemeye yetecek." diyen İbadi, "IKBY, oradaki memur sayısının Irak'taki memur sayısının yarısını oluşturduğunu iddia ediyor." diye konuştu.

İbadi, IKBY'nin sınır kapıları ve havalimanları kontrolüyle ilgili, "IKBY'deki güvenlik birimleriyle temasımız söz konusu. Onları, Bağdat'ta toplantılara katılmaya çağırdık." dedi.

IKBY'nin Kerkük'ten ihraç ettiği petrol konusuna ilişkin İbadi, "Kerkük petrollerinin ihracıyla ilgili herhangi bir nihai gelir hesabı elimize ulaşmadı." ifadesini kullandı.

-"Seçimler zamanında yapılacak"

"Hükümet, anayasa maddelerine bağlıdır. Seçimler zamanında (Mayıs 2018) yapılacak." bilgisini veren Irak Başbakanı İbadi, yüksek seçim komiserliğinin genel ve yerel seçimlerin aynı günde yapılması için hazırlıklarını tamamladığını kaydetti.

Ülkedeki ekonomik krize de değinen İbadi, gümrük kapılarından elde ettikleri gelirlerin eski yıllara nazaran 3 kat arttığını sözlerine ekledi.

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IKBYIrakİbadi
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