İki bakanlıkta FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı FETÖ soruşturmasında, aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de olduğu Milli Eğitim Bakanlığından 30, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

06 Haziran 2017 Salı 11:44