Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Ilona Sroka HDP Selhatin demirtaş ABD Ermeni ABD Türkiye Fetüllah Gülen Ak saray Seren Yüce Demet Tekin Sarı
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

İki bin yıllık gelenek 'Kandıra bezi' yeniden canlandırılıyor

Anadolu'da 2 bin yıllık geçmişe sahip unutulmaya yüz tutmuş Kandıra bezinin, hazırlanan projeyle yeniden canlandırılması hedefleniyor.

İki bin yıllık gelenek 'Kandıra bezi' yeniden canlandırılıyor

KOCAELİ (AA) - Anadolu'da 2 bin yıllık geçmişe sahip olan, dayanıklılığıyla bilinen ve halk arasında "Kandıra bezi" olarak tanınan keten bezi, gerçekleştirilecek projeyle yeniden canlandırılacak.

Kaymakamlık, Kandıra Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilmesi planlanan proje kapsamında Kandıra bezinin, üretiminde kullanılacak ham madde girdilerinin sağlanması, üretiminin yaygınlaştırılması ve ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Dayanıklılığıyla bilinen ve "Çalı yırtmaz" diye adlandırılan Kandıra bezinin ilk olarak Romalılar döneminde dokunmaya başlandığı, çift kat dokunarak yelkenlerde, bir rivayete göre de nem çekici özelliği nedeniyle Mısır'da mumyalama işlemlerinde kullanıldığı belirtiliyor.

Yerli Kandıralıların günlük yaşamlarında üste cepken, gömlek ve içlik alta fistan veya şalvar, başa örtme, yarım fes ve çember, ayağa çarık-çorap ve lastik giyerken aksesuar olarak kullanılan Kandıra bezi, bazı köylerde yaşlılar tarafından da halen tercih ediliyor.

"Ninelerimizin çeyizliklerinden çıkan bezlerle bu işlemeleri yapabiliyoruz"

Kandıra Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 bin yıllık geçmişi olan, Anadolu kültürü içerisinde keten bezi olarak bilinen Kandıra bezinin dayanıklı olduğunu söyledi.

Kazancı, yöre halkının geçmişte kendi imkanlarıyla yaptıkları tezgahlarda dokuyup işledikleri, giysi ve süs eşyası olarak kullandıkları keten bezinin ter geçirmez, neme karşı daha dayanıklı ve kullanışlı olduğunu belirterek, "Geçmişte gömlek ve elbise kullanılmış. Dayanıklılığı tescillenmiş bir bezdir. Kullanımı şu anda çok az çünkü keten ekimi yapılmamaktadır. Ketenin ekilmesi, biçilmesi ve işlenmesi zahmetli bir iş. Eskiden yapılıyordu fakat şu an yapılmadığı için biz bu ürünlerden şu anda istifade edemiyoruz. Ninelerimizin çeyizliklerinden, sandıklarından çıkan bezlerle bu işlemeleri yapabiliyoruz." diye konuştu.

"Kandıra bezini ekonomiye kazandıracağız"

Proje kapsamında, ilçe merkezi ve köylerinde kuracakları dokuma tezgahlarında, ev hanımları ve yetişkin kızların hem bu mesleği öğrenmeleri hem de evlerine ekonomik katkı sağlamalarını düşündüklerini anlatan Kazancı, şunları kaydetti:

"Biz bu bezi ürettikten sonra bir pazara da ihtiyaç olacaktır. Kandıra'nın turizme açılan sahil kenti olması, plajlarının bulunması, kışın 50 bin civarında nüfusun yaz aylarında 500 bine çıkması ciddi potansiyel. Yaptığımız ürünleri yerli ve yabancı turistlere satmak için de ciddi bir pazar. Yapılacak olan bu çalışmalarla ev hanımlarımız ve yetişkin kızlarımız Kandıra bezini işleyerek, hem maddi destek sağlayacak hem de Kandıra bezini, unutulmaya yüz tutmuş bu değerimizi korumuş olacağız."

Muhabir: Metin Girgin

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5