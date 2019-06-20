Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Bursa mersin dünya
“Avrupa'da birinciyiz“
Avrupa'da birinciyiz!
Yeni Ford Transit ve Custom modelleri Türkiye'de
Yeni Modeller Türkiye'de!
Moody's'in Türkiye kararı
Türkiye notunu düşürdü
Rusya'ya satacağız
Rusya'ya satacağız
Buğday bu yıl erken olgunlaştı
Bu yıl erken olgunlaştı

İki bölge için yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için yağış uyarısında bulunuldu.Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, İç Anadolu'nun doğusunda (Aksaray,...

İki bölge için yağış uyarısı
banner17

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için yağış uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, İç Anadolu'nun doğusunda (Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu'nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak da yerel olarak kuvvetli olacak.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuMeteorolojiYağış
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5