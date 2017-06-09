İki Çin vatandaşının Pakistan'da öldürüldüğü iddiası

PEKİN (AA) - Pekin yönetimi, iki Çin vatandaşının Pakistan'da terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldüğü iddialarından ciddi endişe duyulduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying yaptığı açıklamada, iddiaların doğru olup olmadığının anlaşılması için Pakistanlı yetkililer dahil tüm kanalların kullanıldığını söyledi.

İddialardan ciddi endişe duyduklarını ifade eden Hua, ülkesinin terör, aşırıcılık ve masum insanları hedef alan kaçırma eylemlerinin her türlüsüne karşı çıktığını belirtti.

Pakistan'da 24 Mayıs'ta özel bir dil okulunda eğitmen olan Çinli çift, Ketta kentinde silahlı kişilerce kaçırılmıştı.

Belucistan güvenlik birimleri, Çinli çiftin aracının Ketta'da kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürüldüğünü açıklamıştı.



