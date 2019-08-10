İki dev e-ticaret platformundan güç birliği!

Migros Sanal Market’in Trendyol butiği, kuru gıdadan kişisel bakıma, temizlik ürünlerinden bebek ürünlerine kadar binlerce üründe kolay sipariş ve hızlı teslimat imkanı sunuyor.



Perakende sektörünün öncü markası Migros, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformu Trendyol ile yaptığı iş birliğiyle ilk kez e-ticarette kendi platformu dışında bir kanalı müşterilerine açıyor. Her ihtiyacını tek bir platformdan sağlamayı amaçlayan tüketiciler için modadan teknolojiye, ev ve dekorasyondan gıdaya onlarca kategoride hizmet veren Trendyol, 65 yıldır perakendede değişimin yüzü olan Migros’un geniş ve kaliteli ürün yelpazesinin de katılımıyla güven ve hız odaklı hizmet anlayışını pekiştiriyor. Migros Sanal Market’in Trendyol butiği, kuru gıdadan kişisel bakıma, temizlik ürünlerinden bebek ürünlerine kadar binlerce üründe kolay sipariş ve hızlı teslimat imkanı sunuyor.



Türkiye’nin 81 ilinde 2 binden fazla mağazası bulunan ve 50 ilde müşterilerine online alışveriş deneyimi sunan Migros ve 25 milyon üyesiyle Türkiye ve MENA Bölgesi’nin hem en büyük hem en hızlı büyüyen e-ticaret platformu Trendyol, e-ticarette market alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor. İki büyük şirketin iş birliği, Trendyol’un Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu ve Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort’un imzaladığı protokol ile devreye girdi.



Erdem İnan: “Mevcut 25 milyon Trendyol müşterisinin bir tık uzağında tüm market alışverişi ve ihtiyaçlarını karşılayacağız”



Trendyol Pazarlama Direktörü Erdem İnan, bu iş birliğinin günlük portal ziyareti ve arama hacimleriyle beraber yüksek performans sağlayacak bir e-ticaret modelinin öncüsü olduğunun altını çizerek, “Migros’un üstün süpermarket anlayışını ve güçlü tedarik sistemini Trendyol’un uluslararası prestije sahip teknolojik altyapısıyla birleştirerek, tüm Türkiye’ye üst düzey e-ticaret market deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bu iş birliğiyle hedefimiz önümüzdeki 6 ay içerisinde 25 bin çeşit ürünle süpermarket kategorisini geliştirmek. Bu gelişmiş iş ortaklığı sonucunda mevcut 25 milyon Trendyol müşterisinin bir tık uzağında tüm market alışverişi ve ihtiyaçlarını karşılayacağız. Trendyol olarak, hızlı ve kaliteli tedarik anlayışımızı güvenli ödeme yöntemleriyle beraber sürdürerek e-ticaret market kategorisinde de markalaşma yaratmayı hedefliyoruz” dedi.



Mustafa Bartın: “23 yıllık e-ticaret tecrübemizden aldığımız güçle Migros’un çok kanallı yapısının en yeni üyesi Trendyol oldu”



Migros Ticaret A.Ş. Büyük Mağazacılık, Toptan ve E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın, Trendyol butiği ile ilk kez e-ticarette Migros’un kendi platformu dışında bir kanalı müşterilerine açmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Bartın, “Perakende dünyasında sınırlar ortadan kalktı; tüketici tüm dünyadaki online ve fiziki tüm kanalları yakından takip ediyor. Migros olarak biz de 65 yıldır müşterilerimizin günlük yaşamının her alanını kucaklayarak, yaşam kalitesini yükselten değer odaklı hizmet ve ürünler sunuyoruz. Migros Sanal Market ile Türkiye’nin en eski e-ticaret oyuncusuyuz. Yeni jenerasyonun alışkanlıklarını ve sosyal hayatın dinamiklerini yakından takip ederek, müşteri ihtiyaçlarını önceden saptayarak yeni trendlere hızla entegre oluyoruz. Müşterilerimize, yaşam tarzlarına göre farklı kanallardan ulaşarak ve ihtiyaçlarına hızla cevap vererek farklı alışveriş deneyimleri yaşatmaya çalışıyoruz. Çoklu kanal kullanımına yatırım yaparak fiziksel ile dijitalin entegre olduğu fijital sistemler üzerinden müşterilerimize ürün ve hizmet sunuyoruz. Hız ve kolaylığın öneminin arttığı günümüzde tüm bu kanalları birbirinin rakibi değil tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Perakende sektöründe dijitalleşmenin, müşteriyi tanımak ve daha yakınlaşıp kuvvetli bağlar kurmak, farklı alışveriş deneyimleri sunmak, verimlilik yaratmak, yeni satış kanalları geliştirmek ve entegre pazarlama açısından kritik olduğuna inanıyoruz.23 yıllık e-ticaret tecrübemizden aldığımız güçle, Migros’un çok kanallı yapısının en yeni üyesi olan Trendyol butiğinde binlerce çeşit ürünümüzü sunmaya başladık. Yakın zamanda Trendyol ile daha farklı iş birliği modelleri geliştirmeyi de planlıyoruz” dedi.



100 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo



Trendyol Migros butiğinde en fazla aranan ürünlerin başında çamaşır deterjanı gelirken, müşteriler en fazla deterjan ve kuru gıda siparişi veriyor. Trendyol Migros butiğinden alışveriş yapan kullanıcılara 100TL ve üzeri alışverişlerinde ücretsiz kargo imkanı sunuluyor. Migros yakın zamanda bu butik üzerindeki ürün yelpazesini hızla genişleterek tüketicinin hayatını kolaylaştıracak yenilikleri hayata geçirilmeye hazırlanıyor.





