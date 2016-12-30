Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

İki günde 10 bin kasa hamsi avlandı

- Karadeniz'de Sinop açıklarında denize açılan balıkçılar, iki günde 10 bin kasa hamsi avlayarak limana döndü

İki günde 10 bin kasa hamsi avlandı

SİNOP (AA) - Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelerek Karadeniz'in Sinop açıklarında denize açılan balıkçılar, iki günde 10 bin kasa hamsi avladı.

Balıkçıların avladıkları 10 bin kasa hamsi ile limana dönmeleri, son dönemde kötü giden hamsi avında yüzlerin az da olsa gülmesini sağladı. Limana getirilen hamsilerin bir bölümü kamyonlara yüklenerek satılmak üzere değişik illere gönderildi.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsi sezonunun geçen yıla oranla verimsiz geçtiğini söyledi.

Geçmiş yıllarda bir gecede tonlarca hamsi avlandığını hatırlatan Bayrak, "Bu sezon hamsi pek yüz güldürmüyor." dedi.

Avlanan hamsi miktarını az bulduklarını dile getiren Bayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"Hamsi sezonu tahmin ettiğimiz gibi gidiyor. Şu an için beklenen avcılık olmuyor. Özellikle geçen yıl ile karşılaştırdığımızda büyük oranda düşüş var. Bunun iki nedeni var. Birincisi, palamut sezonu çok verimli geçti. Palamudun bol olduğu sezonlarda hamsi avında böyle düşüşler yaşanıyor. İkincisi ise genel anlamda zaten hamsi avında son yıllarda azalma söz konusu. İki faktör bir araya geldiğinde maalesef böyle durumlar oluyor."

Bayrak, sezonun kalan bölümünde hamsiden fazla umutlu olmadıklarına dikkati çekerek, "Hamsinin en verimli olması gereken aylardayız. Bu süreçte hamsi avı az ise geriye kalan bölümde çok fazla bir şey beklememek gerekir." ifadesini kullandı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AvcılıkHamsiSinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.