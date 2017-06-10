Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya otomotiv
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik

İki kardeş aynı hastalığın pençesinde

- Hatay'da Sürmelioğlu çiftinin iki oğlunun sağlık durumu, sinir sisteminde tahribata yol açan "Freidreich ataksisi" nedeniyle günden güne kötüleşiyor - Ayak ağrısı şikayetiyle 10 yıl önce götürüldüğü hastanede hastalığına teşhis konulan çiftin büyük oğlu Devran, denge kaybı ve konuşma yetisini kaybederek yatağa mahkum hale geldi - Baba Sürmelioğlu: - "Doktorlar, yurt dışında kutusu 450 dolara satılan ilacın kullanılmasını tavsiye ediyor. Doktorlar, bu ilaç sayesinde iki oğlumun da hastalığının yavaşlayabileceğini söyledi. Devlet büyüklerimizden bu duruma el atmalarını istiyorum"

İki kardeş aynı hastalığın pençesinde

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşayan iki kardeşin sağlık durumu, sinir sisteminde tahribata yol açan "Freidreich ataksisi" nedeniyle günden güne kötüleşiyor.

Arpagedik Mahallesi'nde oturan Nusret ve Vahide Sürmelioğlu çiftinin oğulları Devran (20) ve Demir (8), sinir sistemini tahrip eden "Freidreich ataksisi" yüzünden zor günler geçiriyor.

Ayak ağrısı şikayetiyle 10 yıl önce götürüldüğü hastanede hastalığına teşhis konulan çiftin büyük oğlu Devran, denge kaybı ve konuşma yetisini kaybederek yatağa mahkum hale geldi. Devran, hastalığı nedeniyle eğitim hayatını ortaokuldan mezun olmasının ardından sonlandırmak zorunda kaldı.

Kardeşi Demir ise 3'üncü sınıfa geçmenin heyecanını yaşıyor.

- "Çocuklarım gözümün önünde her gün eriyor"

Serbest meslek sahibi baba Sürmelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devran'a 10 yıl önce 50 bin kişide bir görülen "Freidreich ataksisi" teşhisi konulduğunu söyledi.

Oğlunun beyinciğinin büyümemesi yüzünden denge kaybı yaşamaya ve konuşma yetisini kaybetmeye başladığını belirten Sürmelioğlu, yaklaşık 3 ay önce de küçük oğlu Demir'i ayak ağrısı şikayetiyle doktora götürdüklerini, ona da aynı teşhisin konulduğunu anlattı.

Sürmelioğlu, genetik kaynaklı kabul edildiği için hastalığın tedavisinin mümkün olmadığına dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Doktorlar, yurt dışında kutusu 450 dolara satılan ilacın kullanılmasını tavsiye ediyor. Bu ilacın 2015 yılından itibaren satışı kesilmiş. Şu an yurt dışında satışı yapılıyor. Doktorlar, bu ilaç sayesinde iki oğlumun da hastalığının yavaşlayabileceğini söyledi. Devlet büyüklerimizden bu duruma el atmalarını istiyorum. Çocuklarım gözümün önünde her gün eriyor. Devran, tek başına yürüme yetisini kaybetti. Tek başına duvara tutunarak gitmeye çalışıyor ama düşüyor. Küçük oğlum Demir de abisi gibi bu yetilerini kaybetmeden bir an önce buna bir çözüm bulunmasını istiyorum.

Türkiye'de bu hastalığı çok fazla duyan doktor ve aile olmadığı için de pek bilinmiyor."

Çocuklarını her hafta Adana'ya kontrole götürdüklerini dile getiren Sürmelioğlu, maddi imkansızlıklar yüzünden tedavi masraflarını karşılayamadıklarını sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Freidreich AtaksisiHatayIki KardeşYardım Talebi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5