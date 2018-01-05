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İki kardeşin katil zanlıları tutuklandı

- İnşaat işçisi kardeşlerin, alacak verecek meselesi nedeniyle dayıları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldüğü belirlendi

İki kardeşin katil zanlıları tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta inşaat işçisi iki kardeşin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Pınar Mahallesi Sivas Kongresi Caddesi'nde 16 Aralık'ta Hakan Vural (30) ile kardeşi Barış Vural'ın (20) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polisin araştırmasında, inşaat işçisi Vural kardeşlerin bir inşaatta beraber çalıştıkları dayıları Ziyaettin D'den (45) 8 bin lira alacakları olduğu, bu parayı alamayınca başka bir inşaatta iş bularak dayının yanından ayrıldıkları belirlendi.

Vural kardeşlerin dayılarından alacağını istemesi üzerine Ziyaettin D. ve yanındaki kişilerin iş çıkışında kardeşlerin önünü otomobille keserek silahlı saldırı düzenlediği tespit edildi. Saldırıda, ağır yaralanan kardeşler kaldırıldıkları Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ekipler, olaydan sonra kaçan şüphelilerin Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde saklandığını belirledi. Ekiplerce 29 Aralık'ta düzenlenen baskında, 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ziyaettin D, Yavuz D. ve Abdullhalim D. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

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