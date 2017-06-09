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İki öğrencisi gölette boğulan okulda buruk karne sevinci

- Kahramankazan'da, dün girdikleri gölette boğulan 2 çocuğun karneleri ve fotoğrafları güllerle süslenerek sıralarına konuldu

İki öğrencisi gölette boğulan okulda buruk karne sevinci

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, dün girdikleri gölette boğulan 2 çocuk, eğitim gördükleri ortaokulda arkadaşları tarafından anıldı.

Kahramankazan Ortaokulu'nda öğrenciler karne töreni öncesi arkadaşlarını anmak için sınıflarda toplandı. Gölette boğulan 5-H sınıfı öğrencisi Emin Ünal (11) ve 7-G sınıfı öğrencisi İbrahim Küçükkahraman'ın (13) fotoğrafları ve karnelerini güllerle süsleyerek sıralarına koyan arkadaşları dua etti.

Ünal'ın karnesi ailesine teslim edilmesi için bir arkadaşına verildi. Küçükkahraman'ın karnesini ise aynı okulda okuyan kardeşi Merve Küçükkahraman aldı. Merve Küçükkahraman, karnesini kardeşinin odasına koyacağını söyledi.

Gölette boğulan çocukların fotoğrafları, taziye mesajı eşliğinde okulun girişindeki projeksiyon cihazıyla duvara yansıtıldı.

Okul Müdürü Ali Tunca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinden ikisinin gölette hayatını kaybetmesi nedeniyle okulda buruk bir karne sevinci yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

''Onlar sadece ailelerinin değil bizim de kıymetlilerimizdi. Onların ölüm haberini duyunca inanamadık. Hepimizi derinden üzdü. Çocuklarımız yaz tatiline girdi ve bolca boş vakitleri olacak. Tekrar böyle üzücü durumların yaşanmaması için buradan ailelere de seslenmek istiyorum: Sizlere önemli sorumluluklar düşüyor. Çocukların daha güvenli alanlarda belki sosyal faaliyetler içerisinde vakitlerini geçirmeleri konusunda daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istiyoruz."

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