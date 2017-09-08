İki telefonunda da ByLock bulunmasına rağmen iddiaları reddetti

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan iki telefonundan da örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen Kur’an Kursu hocası Tuba Kireçligöl’ün “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılanmasına başlandı. Kireçligöl, iddianamede yer alan ByLock kullandığı yönündeki tespiti reddetti.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kireçligöl ile avukatı Gündüz Güneş katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Kireçligöl, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

ByLock programını kullanmadığını ileri süren Kireçligöl, “Benim bu örgütle hiçbir şekilde bağım olmamıştır. Programı ne duydum ne de kullandım. Vatan sevgisiyle büyüdüm ve çalıştım. Vatan sevgisi imandandır diye eğitildim ve büyüdüm. Öğrencilerime de bunları aşıladım. İki telefonda ByLock tespit edilmiş ama ben kesinlikle bu programı kullanmadım.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı tarafından bildiklerini anlatması halinde kanuni haklardan faydalanma imkanı olduğunun belirtilmesine rağmen sanık Kireçligöl, örgütle bağlantısının bulunmadığını, kimseyi tanımadığını, anlatacağı bir şeyin olmadığını ve yolunun örgütle çakışmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık Tuba Kireçligöl’ün tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY’nin 15 Temmuzda ülkede yapmaya çalıştığı ve başarılı olamadığı kalkışma girişimi sonrasında, örgütün bitirilmesi ve sorumluları ile örgüt mensuplarının yakalanmaları amacıyla tüm ülkede Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatıldığı yer alıyor.

Erzurum’da 15 Temmuzdan sonra İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY’nin gizli mesajlaşma programı ByLock kullanan kişilerin tespiti amacıyla araştırma yapıldığının anlatıldığı iddianamede, şüpheli Telat Kireçligöl’ün ByLock programı kullandığının tespit edilmesi üzerine hakkında FETÖ/PDY üyeliği suçundan soruşturma başlatıldığı ve programın yüklendiği tespit edilen hattın şüpheli Telat Kireçligöl tarafından değil, sanık Tuba Kireçligöl tarafından kullanıldığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, sanık Tuba Kireçligöl’ün 17-25 Aralıktan sonraki süreçte kendi isteğiyle FETÖ/PDY’nin gizli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı kaydediliyor.

İddianamede sanık Kireçligöl’ün “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



Muhabir: Muhammet Mutaf