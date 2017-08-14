Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Hikmet Eraslan Kuryem
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

İki tonluk "Kral" 30 bin liradan satışta

- Çorum'un Sungurlu ilçesinde özel yetiştirilen ve "Kral" adı verilen 2 tonluk kurbanlık, 30 bin liradan satışa çıkarıldı - "Kral"ı alacak kişiye bir adet de koç hediye edilecek

İki tonluk

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde özel olarak yetiştirilen ve "Kral" adı verilen 2 ton ağırlığındaki kurbanlık, 30 bin liradan satışa sunuldu.

İlçeye bağlı Çingiller köyünde besicilik yapan Tanju Kaleli tarafından yetiştirilen "simental" cinsi boğa, ağırlığıyla dikkati çekiyor. Büyük bir özenle bakılan ve "Kral" adı verilen boğanın ağırlığı Kurban Bayramı'na az bir süre kala 2 tona ulaştı.

Kaleli, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıldır beslediği boğayı, Kurban Bayramı öncesi görücüye çıkardığını belirterek, "Kral"ın Çorum'daki en büyük ve en ağır kurbanlık olduğunu iddia etti. Özel besi yöntemleri uygulayarak yetiştirdiği boğanın fiyatını 30 bin lira olarak belirdiğini kaydeden Kaleli, hayvanı alacak kişiye bir tane de koç hediye edeceğini vurguladı.

Her yıl kurbanlık için büyükbaş hayvan yetiştirdiğini ifade eden Kaleli, "Ben 'Kral'ı 4-5 aylıkken aldım. Aldığım günden bu zamana kadar çok özel olarak ilgilendim. Çocuğum gibi baktım. Şu anda 2 ton ağırlığa ulaştı. Kral 3 senede toplam 150 düve verdi." dedi.

Gelecek yıl da Türkiye'nin en büyük kurbanlığını yetiştirmek istediğini anlatan Kaleli, "Yetiştirdiğim kurbanı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için kurban edeceğim. Cumhurbaşkanımız ülkemizi her türlü kötü olaylardan korumaktadır. Devletimiz onun sayesinde büyümektedir. Onun için kurban kesmek bizleri çok mutlu edecek. Bu vesileyle reisimizi de köyümüze davet ediyorum." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
"Kral"2 TonÇorumKurbanlıkSungurlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5