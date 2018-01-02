Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Salih Güven ekonomi inovasyon katar
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

İki yaşındaki lösemi hastası Affan için kampanya

- Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Ünlü, lösemi teşhisi konulan 2 yaşındaki oğluna uygun kök hücre bulunması için sosyal medyadan kampanya başlattı

İki yaşındaki lösemi hastası Affan için kampanya

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Murat Ünlü, lösemi teşhisi konulan 2 yaşındaki oğlu Affan Yüksel Ünlü'ye uygun kök hücre bulunabilmesi için sosyal medyadan kampanya başlattı.

Ünlü (38), sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, ilçede konuşlandırılan Türk Kızılayı otobüsünde kan bağışı alınacağını, oğluna uygun iliğin bulunabilmesi için kök hücre bağışına destek verilmesini istedi.

Türk Kızılayı kan bağışı otobüsü Cumhuriyet Meydanı'nda kan ve kök hücre bağışlarını kabul etmeye başladı.

Baba Ünlü, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 29 Kasım'da rahatsızlandığını, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine götürdüklerini, yapılan tahlillerin ardından oğlunun Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiğini anlattı.

Oğlu Affan Yüksel Ünlü'ye, yapılan kemik taramasında akut lenfoblastik lösemi teşhisi konulduğunu belirten Ünlü, "Şu anda kemoterapi alıyor ama doktorlar ilik nakli olmadan hastalığının tekrarlayacağını söyledi. Bunun akabinde Affan gibi ilik bekleyen çocuklara umut olsun diye Erbaa'da kampanya başlattık. İnşallah umut olacak. Kampanya yarın da devam edecek." diye konuştu.

Kan bağışında bulunan Özlem Selçuk ise bir öğretmen ve anne olarak konuya hassasiyet gösterdiğini, şifa bekleyen insanlara umut olmak için herkesin kan ve kök hücre bağışına destek vermesi gerektiğini söyledi.

Selçuk, "İnşallah birimizden birinin mutlaka dokuları uyuşacaktır diye düşünüyorum. Onun için dua ettim. İnşallah yavrumuz kurtulsun, en çok da bunu istiyorum." dedi.

Kan bağışı otobüsündeki görevliler de haftada iki kez Erbaa'da kan bağışı aldıklarını, Ünlü'nün oğlu için yaptığı çağrıyla bağışların arttığını söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AffanErbaaKan BağışıLösemiTokat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5