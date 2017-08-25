İki yeni KHK yayımlandı (2)

ANKARA (AA) - Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 693 ve 694 sayılı KHK'lar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yeni KHK ile seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yerin ağır ceza mahkemesine verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, cumhurbaşkanına bağlandı



KHK ile Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) kurul başmüfettişi ve müfettiş olmak üzere 100 kadro ihdas edildi. Buna göre, HSK'da, 30 kurul başmüfettişi, 70 kurul müfettişi kadrosu oluşturuldu.

Yeni KHK ile esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişiye hapis cezasının yanı sıra 500 günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilmesinin de önünü açıldı.

KHK ile Jandarma Genel Komutanlığında istihdam edilmek üzere alınan uzman erbaşlardan komutanlıkta üç yıllık hizmet süresini tamamlayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Üç yıllık süreyi tamamlamadan ilişiği kesilenler ise askerlik hizmetlerini yerine getirecek.

Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hakim sınıfından başkan, başsavcı, ikinci başkan, daire başkanı ve üyeleri ile yedek subaylar haricindeki diğer askeri hakimler, Hakimler ve Savcılar Kurulunca bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile diğer adli ve idari yargı mercilerine hakim veya savcı olarak atanabilecek.



Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamayacaklar.

Toplam kontenjanın yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek sayıda önlisans mezunu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınabilecek.

- Yeni hakim ve savcı kadrosu

Yeni KHK ile hakim ve savcı ile hakim adayı kadroları ihdas edildi. KHK'ya göre, Adalet Bakanlığı taşra teşkilatlarında 4 bin hakim ve savcı, 2 bin de hakim adayı kadrosu oluşturuldu.

Öte yandan Bakanlığın merkez teşkilatına ise bir İnsan Hakları Dairesi Başkanı, 4 daire başkanı kadrosu ihdas edildi.

KHK ile Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlıkları yürürlükten kaldırıldı, genel müdürlük şeklinde düzenlendi.

Yeni KHK ile idari yargıda yeni dönem başladı. Buna göre, idari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamayacak.

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