Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya ekonomi
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

İki yıldır aranan cinayet zanlısı barakada yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 2 yıldır aranan cinayet zanlısı bir barakada yakalandı.İstanbul'da 2 yıl önce bir müteahhidi öldürdüğü iddia edilen H.B. hakkında Tosya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teknik takip başlatıldı. İlçeye...

İki yıldır aranan cinayet zanlısı barakada yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 2 yıldır aranan cinayet zanlısı bir barakada yakalandı.

İstanbul'da 2 yıl önce bir müteahhidi öldürdüğü iddia edilen H.B. hakkında Tosya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teknik takip başlatıldı.

İlçeye bağlı Çepni köyündeki dağlık alanda bir barakada olduğu tespit edilen H.B. ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Üsküdar'da 2015'te Tosyalı H.B ile müteahhit Hasan Camcı arasında bir husumet nedeniyle kavga çıkmış, kavgada Camcı kalbinden vurularak yaşamını yitirmişti. Olaydan sonra ortalıktan kaybolan H.B, 2 yıldır cinayet zanlısı olarak aranıyordu.




İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Cinayet ZanlısıGözaltıKastamonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5