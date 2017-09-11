İkinci çeyrek büyümesi iş dünyasını memnun etti

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - İş dünyası temsilcileri, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte elde ettiği yüzde 5,1'lik büyümenin, üçüncü çeyrek ve yıl sonunda daha ileri taşınacağını tahmin ediyor.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekteki büyümenin ülke açısından güzel bir gelişme olduğunu, Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberine ve olumsuzluklara rağmen bunun iyi bir gösterge olduğunu söyledi.

Bu büyümenin üçüncü çeyrekte de devam edeceğini aktaran Zorlu, "Zaten Başbakanımız da 2017 büyümesinin yüzde 5'in üzerinde olacağını söyledi. Bunun 2018 ve 2019'da da devam etmesi lazım. Türkiye'nin yüksek büyümeye ihtiyacı var." dedi.

"Yıl sonu büyüme rakamının yüzde 5'in üzerinde olacağı açıklamasına katılıyorum"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da ikinci çeyrekte büyümenin beklentilere paralel gerçekleştiğini ifade etti.

Uzun bayram tatilinin sanayi çıktılarında cüzi bir düşüş sağlama ihtimali dolayısıyla üçüncü çeyrekte büyümenin ikinci çeyrek seviyelerinde seyredeceğini aktaran Kibar, dördüncü çeyrekte ise biraz daha iyileşme olacağını kaydetti.

"Bu, OECD ülkeleri içinde en yüksek büyüme rakamlarından biri"

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ise ikinci çeyrekteki yüzde 5,1'lik büyümenin gayet iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Akın, bu gelişmenin, yıl sonunda yüzde 5 ve hatta üzerinde büyüme beklentilerini doğruladığını belirterek, "Türkiye hedefinden sapmıyor. Orta Vadeli Plan'da hedef 4,4'tü ama yüzde 5'i aşacaktır. Bu, OECD ülkeleri içinde en yüksek büyüme rakamlarından biri oluyor. Onun için bence tatminkar. Önemli olan bunun sürekliliğidir. Bence koruyacağımız en önemli şey bu." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye tekrar istikrarlı büyüme sürecine girmiştir"

Albayrak Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Bolat, ikinci çeyrekte kaydedilen yüzde 5,1'lik büyümenin sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Şu anda en kritik iki konunun enflasyon ve işsizlik oranlarındaki azalışı sürdürmek olduğuna işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye tekrar istikrarlı büyüme sürecine girmiştir. Zaten son 15 yılın ortalama büyüme oranı 5,7'dir. Yıllık yüzde 5-7 arasında bir büyüme Türkiye için normaldir. Geçen yılın büyüme oranı da yüzde 3,2 olarak revize edildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ekonomide büyümeye 2 puanlık zararı olmuştu. Eğer bu kalkışma olmasaydı geçen yılki büyüme de yüzde 5,2 civarında gerçekleşecekti. Bu yıl üçüncü çeyrek büyümesi, baz etkisi, tarım sektörünün olumlu katkısı ve sanayi üretimindeki artışın hızlanarak devam etmesi nedeniyle çok yüksek gelecektir. Türkiye ekonomisi her zaman tatil dönüşü gaza basar. Okulların açılmasıyla ekonomik aktiviteler sonbaharda canlanır. Yani Türkiye, yıl sonunda inşallah yüzde 6 ve üzerinde bir büyümeyi görecektir."