İkinci el pazarına da bayram geldi

İSTANBUL (AA) - Mücahid Eker - Döviz kurundaki artış ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişikliğin sıfır araç fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle tüketicilerin rağbet gösterdiği ikinci el araç pazarında Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik yaşanıyor.

Sıfır otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının Ocak-Haziran 2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 daralarak 401 bin 158 olarak gerçekleştiği Türkiye'de ikinci el araç satışlarında ise yüzde 6,1 artış kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "devri yapılan motorlu kara taşıtları" verilerine göre, geçen yılın ilk yarısında 3 milyon 376 bin 463 araç el değiştirirken, bu rakam 2017'nin aynı döneminde 3 milyon 581 bin 811'e yükseldi.

Bu yılın ilk 6 ayında devri yapılan araçların yaklaşık yüzde 70'ini ise otomobiller oluşturdu. Sıfır otomobil pazarında 2017'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 daralmayla 305 bin 234 araç satılırken, ikinci el pazarında aynı dönemde yüzde 5 artışla 2 milyon 493 bin 964 otomobil el değiştirdi.

"Talep sıfırdan ikinci ele kaydı"

Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan, pazar verilerine bakıldığında sıfır araçtan ikinci el pazarına bir talep kayması olduğunun açıkça gözlendiğini belirtti.

Denizaşan, "Bu talep kayması, dövizdeki artışlar ve yeni ÖTV oranlarının sıfır araç fiyatlarını yükseltmesinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıktı. Sıfır araçlardaki fiyat artışı, ikinci el araç fiyatlarını daha cazip hale getirmiş bulunuyor." diye konuştu.

İkinci el pazarındaki hareketliliğin özellikle Kurban Bayramı öncesi arttığına dikkati çeken Denizaşan, "Yaz aylarının girmesiyle geçici olarak durgunluğa giren pazar, bayram öncesi her zamanki hareketliliğini yaşıyor. Pazarın, okulların açılmasının etkisiyle sürekli bir canlılık göstereceği de görülüyor." dedi.

"Sıfır araç fiyatlarındaki artış, ikinci ele yansıdı"

DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan da 2016'nın son aylarında ÖTV oranlarında yapılan düzenleme ve kurlardaki yükselişin sıfır araç fiyatlarında neden olduğu artışın 2017 yılında kademeli olarak ikinci el araç fiyatlarına yansıdığını söyledi.

Müşterilerin araç alma isteğinin azalmadığını fakat daha düşük fiyatlı ve ekonomik araçlara yöneldiğini aktaran Gündoğan, ayrıca garantili araçlara ilginin arttığını söyledi.