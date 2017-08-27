İkinci el pazarına da bayram geldi

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Döviz kurundaki artış ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişikliğin sıfır araç fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle tüketicilerin rağbet gösterdiği ikinci el araç pazarında Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik yaşanıyor.

Sıfır otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının Ocak-Haziran 2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 daralarak 401 bin 158 olarak gerçekleştiği Türkiye'de ikinci el araç satışlarında ise yüzde 6,1 artış kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "devri yapılan motorlu kara taşıtları" verilerine göre, geçen yılın ilk yarısında 3 milyon 376 bin 463 araç el değiştirirken, bu rakam 2017'nin aynı döneminde 3 milyon 581 bin 811'e yükseldi.

Bu yılın ilk 6 ayında devri yapılan araçların yaklaşık yüzde 70'ini ise otomobiller oluşturdu. Sıfır otomobil pazarında 2017'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 daralmayla 305 bin 234 araç satılırken, ikinci el pazarında aynı dönemde yüzde 5 artışla 2 milyon 493 bin 964 otomobil el değiştirdi.

Söz konusu dönemde ikinci el araç satışlarından kamyonet yüzde 16,6, motosiklet yüzde 4,9, traktör yüzde 3,2, kamyon yüzde 2,7, minibüs yüzde 2,1, otobüs yüzde 0,8 pay aldı.

İllere göre ikinci el pazarına bakıldığında Ocak-Haziran 2017'de 766 bin 327 araçla İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u Ankara (364 bin 302), İzmir (202 bin 883), Antalya (153 bin 475), Bursa (149 bin 841) ve Adana (104 bin 66) ikinci el araç satışıyla takip etti.





- "Talep sıfırdan ikinci ele kaydı"





Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan, pazar verilerine bakıldığında sıfır araçtan ikinci el pazarına bir talep kayması olduğunun açıkça gözlendiğini belirtti.

Denizaşan, "Bu talep kayması, dövizdeki artışlar ve yeni ÖTV oranlarının sıfır araç fiyatlarını yükseltmesinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıktı. Sıfır araçlardaki fiyat artışı, ikinci el araç fiyatlarını daha cazip hale getirmiş bulunuyor." diye konuştu.

İkinci el pazarındaki hareketliliğin özellikle Kurban Bayramı öncesi arttığına dikkati çeken Denizaşan, "Yaz aylarının girmesiyle geçici olarak durgunluğa giren pazar, bayram öncesi her zamanki hareketliliğini yaşıyor. Pazarın, okulların açılmasının etkisiyle sürekli bir canlılık göstereceği de görülüyor." dedi.

Denizaşan, ikinci el otomobil pazarının 2017 yılını 6 milyon üzerinde bir seviyede tamamlayabileceğini bildirdi.

Türkiye'de ikinci el araç pazarında satışların ortalama 4-5 yaşındaki araçlarda yoğunlaştığını anlatan Denizaşan, şunları kaydetti:

"Hibrit ikinci el araçların piyasaya daha büyük sayılarda çıkmasıyla, dizel talebi hibrit araçlara doğru kayacaktır. Hibrit motorlu araçlar ikinci ele gelir gelmez satılıyor. Hem yeni bir teknolojiye sahip olmaları hem de düşük sarfiyatları, dizele ciddi bir alternatif sunuyor. Halen araç parkının yüzde 35'i dizel olan Türkiye pazarında, dizel motorların geleceğiyle ilgili her gün duyulan haberler de hibrit araçlara talebi artırıyor."

Denizaşan, ikinci el pazarında sedanın en çok tercih edilen kasa tipi olmaya devam ettiğini aktararak son verilere göre trafiğe çıkan 10 aracın 6'sının beyaz renkte olduğu bilgisini paylaştı.

- "Sıfır araç fiyatlarındaki artış, ikinci ele yansıdı"

DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan da 2016'nın son aylarında ÖTV oranlarında yapılan düzenleme ve kurlardaki yükselişin sıfır araç fiyatlarında neden olduğu artışın 2017 yılında kademeli olarak ikinci el araç fiyatlarına yansıdığını söyledi.

Müşterilerin araç alma isteğinin azalmadığını fakat daha düşük fiyatlı ve ekonomik araçlara yöneldiğini aktaran Gündoğan, ayrıca garantili araçlara ilginin arttığını söyledi.

Gündoğan, "İkinci el pazarında müşterilerin güven ihtiyacını karşılayan ve araç durumunu tüm şeffaflığıyla sunan, ekspertiz ve garanti gibi hizmetler ön planda." dedi.

Erol Gündoğan, "Sektöre genel olarak baktığımızda 2017 yılı kapanış adedinin, ilk 6 aydaki artışa yakın bir oranla 2016 yılının 4-5 puan üzerinde olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.