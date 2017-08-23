"İkinci hayatına" gelinlikle başlayacak

ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde kadavradan karaciğer nakli yapılan Wilson sirozu hastası 28 yaşındaki Sultan Avcı, "ikinci hayatım" dediği yeni yaşamına gelinlik giyerek başlamak istiyor.

Nevşehir'de oturan iki çocuk annesi Sultan Avcı, doğuştan gelen bakır metabolizma bozukluğuna bağlı Wilson sirozu rahatsızlığı nedeniyle zor günler yaşadı. Bu hastalık nedeniyle daha önce 2 kardeşini kaybeden Avcı'nın rahatsızlığı 2005'te daha da artarak, günlük yaşamını etkilemeye başladı.

Yaklaşık 12 yıldır ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi olan Avcı'ya, 15 gün önce Mersin Şehir Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen bir kişiden alınan karaciğer dokusu nakledildi.

Organ nakliyle hayata tutunan Avcı'nın ameliyat sonrası tedavisi sürüyor.

Sultan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte annesi, babası ve eşinin, kendisine karaciğerlerinden parça vermek istediğini anlattı.

Ancak tahlillerde dokularının uygun olmadığının belirlendiğini dile getiren Avcı, uzun yıllardır süren arayışının organ bağışıyla mutlu sonlandığını ifade etti.

Rahatsızlığı nedeniyle günlük işlerini yapamaz duruma geldiğini belirten Avcı, "Sürekli halsizlik ve yorgunluk yaşıyordum. Bu süre içinde en büyük destekçim ise eşim ve ailem oldu." dedi.

- İlk işi gelinlik giymek olacak

Sürekli tedavi gördüğü için 9 ve 5 yaşındaki oğullarıyla çok fazla vakit geçiremediğini anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Hep ayrılık yaşadım. Artık sağlığıma kavuştum ve bir hayalim var. İlk önce gelinlik giyip çocuklarım ve eşimle fotoğraf çektireceğim. 2007'de evlendiğimde gelinlik giymiştim ama bu ikinci hayatım. Artık bu hayatıma da gelinlik giyerek başlamak istiyorum. Nakil oldum ve çocuklarımla birlikte huzurlu, sağlıklı bir şekilde inşallah mutlu olacağız."

Avcı, organ bağışı yapan aileye minnettar olduğunu belirtti.

- "Gelecek günlerde taburcu edilecek"

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Ülkü de organ naklinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Avcı'nın sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve gelecek günlerde taburcu edileceğini bildiren Ülkü, hastanın Kurban Bayramı'nı evinde geçirebileceğini belirtti.

Türkiye'de çok sayıda hastanın organ nakli beklediğini vurgulayan Ülkü, "Ülkemizde organ bağışı duyarlılığı artmakta ama henüz istenilen düzeyde değil, Avrupa ülkelerinin gerisindeyiz. Ülkemizde yapılan nakillerin büyük çoğunluğu canlı vericiler. Gönül ister ki bütün beyin ölümlerinde organlar kullanılsın. Bu duyarlılık zamanla gelişecek diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.