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İkinci Numaram BİP’te ile tek telefonda iki numara kullanma dönemi

- Türkiye hattını BİP’e 2. numara olarak ekleyen Avrupa’da yaşayan Türkler, tek telefonda iki hat kullanabilmeye başladı

İkinci Numaram BİP’te ile tek telefonda iki numara kullanma dönemi

İSTANBUL (AA) - Türkiye hattını BİP’e 2. numara olarak ekleyen Avrupa’da yaşayan Türkler, tek telefonda iki hat kullanabilmeye başladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarının hayatlarına değer katan teknolojik ürün ve servislerini, tüm dünyaya ihraç eden Turkcell’in küresel markası Lifecell, dünyada benzeri olmayan bir yeniliği hayata geçirdi.

Yurt dışı ve Türkiye’de iki ayrı hattı bulunan vatandaşlar BİP’le iki telefon numarasını tek cihaz üzerinden kullanabilecek. “İkinci Numaram Bip’te” servisi sayesinde Avrupa’da yaşayan Türkler hem yaşadığı ülkenin hattını hem de Türkiye hattını tek telefonda kullanacak ve hatlarının kapanması derdinden de kurtulacak.


- Yılda bir öde, 15 ay kullan


Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Europe ve Lifecell Ventures Genel Müdürü Barbaros Özdemir, “Yurt dışında yaşayan vatandaşların çoğu yılda sadece birkaç kez Türkiye’ye geliyor ve Türkiye’deki SIM kartı da yalnızca bu sürelerde kullanıyor. Yurt dışına döndüğünde, paket içindeki dakika ve internet boşa gidiyor. Üstelik her ay yükleme yapılmadığında hat iptal oluyor.

Lifecell One paketi ile kullanıcılar yılda 1 kez ödeme yapacak, paket içeriğindeki faydalardan 12 ay boyunca yararlanabilecek. Bu paketi alan kullanıcıların hatları 15 ay boyunca yükleme yapılmasa da kapanmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.


- BiP ile her yer Türkiye


Mobil dünyanın en çok takip edilen yerli iletişim ve yaşam platformu BiP’in ikinci numarayı ekleme özelliği sayesinde, Lifecell One kullanıcıları, Türkiye’deki numarasını BİP’e yüklüyor ve yurtdışında BiP’ten tıpkı Türkiye’deymiş gibi arama yapabiliyor ya da aramaları kabul ediyor, alabiliyor. Böylece çift hat kullanmak zorunda olanlar ikinci cihaz taşıma derdinden kurtuluyor.

Lifecell One Paketi sayesinde kullanıcılar 12 ay geçerli olmak üzere Türkiye’de 12 GB internet ve her yöne 500 dakikanın ve Avrupa yönüne 50 dakikanın sahibi oluyor.

Kullanıcılar kendi ülkelerindeyse Türkiye’yi BiP’ten 2 bin dakika arama ve Türkiye numarasından BiP’le sınırsız aranma imkanını elde ediyor. Kullanıcılar biten dakika, internet ya da BiP süreleri için de ek paketler alabiliyor ve konuşmaların ve internetin keyfini çıkarabiliyor.


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BiPLifecellTurkcell
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