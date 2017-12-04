İkişer kez böbrek nakilli çiftin evlat sevinci

İSTANBUL (AA) - Hatice Şenses Kurukız - İkişer kez yakınlarından aldıkları böbreklerin nakledilmesiyle yaşama tutunan Özlem ve Erdal Arslan, sağlıklarına kavuşmanın yanında, anne ve baba olmanın sevincini yaşıyor.

Hayatlarını, ortak kaderleri olan böbrek yetmezliğiyle geçiren Arslan çiftinin yolu, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerine devam ettikleri süreçte kesişti.

İlk naklini annesinden çapraz nakil yöntemiyle alan Erdal Arslan, bir yardımlaşma derneğinin yönetim kurulunda üye olduğu sırada, hastalara moral vermek için yapılan etkinlikte, kendisi de iki kez nakil olan eşi Özlem Arslan ile tanıştı.

Gün geçtikçe arkadaşlıkları da ilerleyen çift, 2014'te hayatlarını birleştirme kararı aldı.

Daha sonra, hastalığının tekrar etmesi ve nakledilen böbreğin çalışmaması üzerine bir kez daha organ nakline ihtiyaç duyan Erdal Arslan, ikinci böbreğini de geçen yıl babasından aldı.

Hastalıkları sürecinde nakil olmak için kadavra listesine de yazılan ancak hem sağlık durumlarının aciliyeti hem de organ bağışının yetersiz olması nedeniyle aile bireylerinden organ almak durumunda kalan Arslan çifti, tedavilerinin kontrol altında devam etmesi üzerine anne ve baba olma şansını da yakalayarak, evlat sahibi oldu.

Arslan çifti şimdi, Yunus Emre adını verdikleri bebekleriyle yeni bir hayata başlamanın sevincini yaşıyor.

"Oğlumuzu birbirimizden bile kıskanıyoruz"

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Erdal Arslan, şu anda sağlığının gayet iyi olduğunu ancak düzenli şekilde kontrollerinin devam ettiğini belirterek, eşi Özlem ile tanışma sürecini anlattı.

Eşi ile çocuk sahibi olmayı da hayal ettiklerini dile getiren Arslan, "Evliliğimizden sonra çocuk istiyorduk. Bunu doktorlarımıza danıştık. Yaklaşık 1,5 yıl kadar bekledik. Doktorlarımız bazı ilaçlarımızı değiştirdi ve çocuk sahibi olma yönünde bir engelimiz olmadığı söylendi. Benim ikinci naklimden 6 ay sonra oğlumuz dünyaya geldi. Yani biz ikişer kez nakilli anne, baba olduk. Böbrek hastalarının da çocuk sahibi olabilmeleri konusunda engel olmadığını gösterdik. Doktorlarımızın tamamı 7 gün 24 saat bizimle ve çocuğumuzla ilgilendi. Biz hastaneye doğumla ilgili başvurduğumuzda bile organ nakli cerrahımız, nefroloğumuz yanımızda bulundular. Doğuma girdiler." diye konuştu.

Arslan, "Mutluyuz, biz Yunus Emre'yi birbirimizden bile kıskanıyoruz. Geceleri oğlumuzu ortamıza alıp, 'Bu bizim çocuğumuz mu?' diye konuşuyoruz." ifadeleriyle, yaşadığı mutluluğu anlattı.