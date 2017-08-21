"İkiz çek"lerle iş adamlarını dolandıranlara operasyon

BURSA (AA) - Bursa'da ürün siparişi karşılığında verdikleri sahte çeklerle iş adamlarını 500 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentteki iş adamlarını arayarak sipariş veren M.T, A.Ö, S.B ve İ.D, ürün karşılığında kargoyla çek gönderdi.

Bankada çekleri kontrol ettiren iş adamları E.K. ve M.U, karşılıksız olmadıklarını öğrenince siparişleri hazırladı. Kargo firmasını arayarak ürünlerin alınmasını isteyen M.T, A.Ö, S.B ve İ.D, İzmir'de ürünleri başka bir araca aktardı. Daha sonra iş adamı E.K. ve M.U'nun çeklerin sahte "ikiz çek" olduğunu anlaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, bir sonraki siparişte şikayetçi iş adamlarıyla görüşerek, şüphelileri ürünleri İzmir'de başka bir araca aktardığı sırada operasyonla yakaladı. Yapılan incelemede şüphelilerin iş adamlarını 500 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.