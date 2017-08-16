İkiz pehlivanlar er meydanlarında rakip, üniversite arkadaş

EDİRNE (AA) - 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban ve ikizi başpehlivan Turan Balaban, Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) yüksek lisans eğitimi alacak.

Balaban kardeşler, Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Yönetimi Bölümü'ne kabul edildi.

Başpehlivan İsmail Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başpehlivanlık elde ettiği şehirde, yağlı güreşin başkentinde eğitim alacak olmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Yağlı güreşe ilişkin hem akademik hem de spor anlamında güzel gelişmeler yaşanacağını belirten Balaban, "Yağlı güreşin tanıtımı ve altyapısının gelişmesi anlamında ne gerekiyorsa yapacağız. Trakya Üniversitesi Rektörüyle de görüştüğümüzde bu anlamda destek vereceğini söyledi. Elimizden geldiğince biz de bu konuda yardımcı olacağız. Hedefimiz yağlı güreşin daha fazla yayılması, genç nesle hitap etmesi, sevdirilmesi, aşılanması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır." diye konuştu.

Balaban, ikiz kardeşi başpehlivan Turan Balaban'ın da aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam edeceğini, bu bağlamda yağlı güreşin gelişmesiyle ilgili ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

- "Güreşin gelişimine katkı sunacak"

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da İsmail Balaban'ın 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olduğunu hatırlattı.

Balaban'ın yüksek lisans eğitimi için TÜ'yü tercih etmesinden mutluluk duyduklarını dile getiren Tabakoğlu, "Kendisi hem sempatik hem güler yüzlü hem de beyefendi bir kişilik. Kardeşiyle beraber Kırkpınar'ı tekrar sevdirecek, yağlı güreş geleneğimizi yaşatacak güzel ve doğru bir isim olarak üniversitemizin bünyesinde olması bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Tabakoğlu, yeşil sahalarda ter dökmüş bir pehlivanın akademisyen olarak kafa yormasının önemli olduğunu vurguladı.

- "Çeşitli projeler planlıyoruz"

Yağlı güreşin olimpiyatı Kırkpınar'a ve yağlı güreşe katkı sağlamak amacıyla TÜ'de çeşitli projeler planladıklarını anlatan Tabakoğlu, şöyle devam etti:

"Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde Çocuk Güreş Kursu açabilir miyiz, profesyonel anlamda Yağlı Güreş Sporcuları Yetiştirme Merkezi kurabilir miyiz diye düşündük. Bu görüşüldü. Üniversitenin pozitif güler yüzü olarak kendisini aramızda görmekten mutluyuz. Daha öne biz davet etmiştik, bizi kırmadı. Başpehlivan olanları kabul etmek için kontenjan açmıştık. O kontenjan dahilinde kardeşi ile başvurdu. Böylece o kontenjanla gelmiş oldular. Zaten bunu sonuna kadar hak ediyorlar. Başpehlivan olmak kolay değil. İsmail de Turan da yıllarını bu işe vermişler. Üstelik ikisi de spor akademisi mezunu."

Başpehlivanların hem Edirne'nin hem de üniversitenin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getiren Tabakoğlu, "Kırkpınar Edirne'de yıl boyunca bir hafta hatırlanıyor ama bunu yaymak ve daha fazla anlatmak gerekiyor. Edirne ahalisi de kendini seyirci durumuna çekti. Aslında her birimizin dedesi pehlivandır. O kültürü tekrar yaşatmak açısından önemli olacaktır." dedi.