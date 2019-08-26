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İklim değişikliği verileri açıklandı

İklim değişikliği üzerine çalışan uzmanların araştırmaları, 2050'de Roma'daki ortalama sıcaklığın Adana'nın günümüzdeki seviyesine erişebileceğini ortaya koyuyor.

İklim değişikliği verileri açıklandı
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İklim değişikliği üzerine ETH Zürih'te araştırmalarda bulunan bilim insanları yakın geleceğe dair hiç de iç açıcı olmayan verileri açıkladı. Araştırmaya göre 2050 yılında İtalya'nın başkenti Roma, Adana kadar sıcak bir yere dönüşecek. 

Londra, Barcelona kadar sıcak olacak

Serin havası ve yağmuruyla ünlü Londra için de durum pek farklı değil. Londra'nın gelecekte Barcelona kadar sıcak bir kente dönüşeceği araştırmalar sonucnda ortaya çıktı.

3.5 - 4 derece artacak

Araştırma sonuçlarına göre Avrupa'da önümüzdeki süreçte yaz mevsimi şimdikinden çok daha sıcak olacak. Buna göre kıtadaki ortalama sıcaklık 3.5 ilâ 4 derece arasında bir artış gösterecek.

En çok Kuzey kentleri etkilenecek

İklim değişikliğine bağlı olarak artan hava sıcaklığı en çok kuzey yarımküredeki kentleri etkileyecek. Buna göre kuzey kentlerinin hava sıcaklıkları mevcut durumda ortalama bin kilometre güneylerindeki kentlerin değerlerine yakın bir seviyeye çıkacak.

Paris, Avustralya kadar sıcak olacak

Konum itibarıyla kuzeyde bulunan Paris de bu iklim değişikliğinden nasibini alacak ve hava sıcaklığı Avustralya'nın başkenti Canberra seviyesine yükselecek.

En az Ekvator etkilenecek

2050 yılına kadar yaşanacak olan bu hava sıcaklığı değişiminden ise en az ekvator bölgesinin etkileneceği öngörülüyor. Ancak bu coğrafya daha sert sağanak yağışlarla karşı karşıya kalacak.

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