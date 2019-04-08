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İklim değişikliğine dikkat çekmek için ışıklarını bir saat kararttı

Türkiye İş Bankası iştirakleri ile birlikte, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) önderliğinde tüm dünyada küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Dünya Saati kampanyasına bu yıl da destek verdi.

İklim değişikliğine dikkat çekmek için ışıklarını bir saat kararttı
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İlk kez Mart 2007’de Avustralya Doğal Hayatı Koruma Vakfı önderliğinde Sydney kentinde başlatılan ve 2008 yılında küresel bir harekete dönüşen Dünya Saati (Earth Hour) kampanyası, bu yıl “Doğa ve İnsan İçin Yeni Bir Başlangıç'” temasıyla gerçekleştirildi.

“81 İlde 81 Orman Projesi” gibi önemli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren İş Bankası, kampanya çerçevesinde 6 Nisan, Cumartesi akşamı 20.30 – 21.30 saatleri arasında genel müdürlüğünün bulunduğu İş Kuleleri ve tüm binalarında ışıklarını bir saat süreyle kararttı.

Dünya çapında milyonlarca insanın destek verdiği ve ışıkların bir saatliğine kapatılmasıyla gerçekleştirilen kampanya ile dünyanın karşı karşıya olduğu iklim değişikliği, su kaynaklarının tükenmesi, biyolojik çeşitliliğin kaybı gibi konularda farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Earth HourWWFDoğal Hayatı Koruma VakfıTürkiye İş Bankası
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