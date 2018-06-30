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İklim elçileri geliyor

- Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Barış Gençer Baykan proje kapsamında 18-29 yaş arası 150 gönüllü genç ve 30 yaş üstü 150 gönüllü “İklim Elçisi”ne üç hafta sonu boyunca bilgi aktardı

İklim elçileri geliyor

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Barış Gençer Baykan, “İklim Elçileri” hakkında bilgi verdi.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasında "Aşırı ve beklenmedik iklim olayları, aşırı yağışlar, ani sıcaklık değişiklikleri, taşkınlar ve seller, sıcak dalgaları… iklim değişikliği artık gözle görebilecek elle dokunabilecek kadar yakında. İnsanoğlunun tüketim biçimi; yiyecek, yakıt ve enerji kullanımındaki hataları ve belki de israfı, her gün kendini daha fazla hissettiren iklim değişikliğini tetikliyor.

İklim değişikliğine dur demek ve zararlarını en aza indirmek için mücadele yöntemleri de buna paralel olarak artıyor. Bu yöntemlerden biri de Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Avrupa Vakfı ortaklığı ve Kent Konseyi iş birliğiyle yürütülen Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi." bilgilerine yer verildi.

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Barış Gençer Baykan da, bu proje kapsamında 18-29 yaş arası 150 gönüllü genç ve 30 yaş üstü 150 gönüllü “İklim Elçisi”ne üç hafta sonu boyunca “İklim Değişikliğinin Bilimsel Arka Planı”, “İklim Değişikliği İle Mücadele Yolları, Küresel Müzakereler”, “Ulusal Politikalar, İklim Değişikliği” ve “Tarım, İklim Değişikliği ve Enerji ile İklim Değişikliğinde Bireysel Çabalar” konularında bilgi aktardı.

Baykan, “İklim elçisi ne yapar” sorusuna ise "Yerel yönetimlerin iklim politikalarını izler, katkıda bulunur. Karbon ayakizini hesaplar ve azaltmaya çalışır. İklim dostu ulusal ve yerel yöneticileri destekler. Enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üretir, enerji tasarrufu yapar. Gıda kooperatiflerini ve yerel üreticilere destek olur. Atıklarını azaltır, tekrar kullanır, tamir eder, geri dönüştürür. Su tasarrufu yapar. Ağaçsızlaştırmaya ve betonlaşmaya karşı ekosistemi korur." yanıtını verdi.
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