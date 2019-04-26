İklimlendirme sektörünün Oscar'ı İzocam'a gitti

Türkiye’de yalıtım sektörünün öncüsü İzocam, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birlikleri (ISIB) tarafından verilen ve İklimlendirme sektörünün ihracat alanındaki Oscar’ı olarak görünen Başarılı İhracatçılar Ödülleri kapsamında; 2018 yılında ihracat alanında gösterdiği performansla “En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma 1.’lik” ödülünü aldı. Geçtiğimiz seneler de aynı kategoride 1.’lik ödülünün sahibi olan İzocam, 2018 yılında gösterdiği 23,6 milyon USD’lik ihracat performansı ile bu yıl da bayrağı taşımaya devam etti.



Ödül Töreni Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, TİM Başkan Vekilleri Zeki Poyraz, İbrahim Pektaş ve çok sayıda iklimlendirme sanayicisinin katılımı ile gerçekleşti.



2018 yılı En Çok Yalıtım Malzemesi İhracatı Yapan Firma kategorisinde 1.’lik ödülü ile ilgili İzocam Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan, “İzocam’ın sadece Türkiye’de değil, Ortadoğu ve Balkanlarda da yalıtım sektörünün öncü firmaları arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi; “Geçen yıl olduğu gibi 2018 yılında da Başarılı İhracatçılar ödüllerinde En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma olarak ödül almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İhracatımız 2018’de de bir önceki yıla kıyasla Türk Lirası bazında %37,2, USD bazında ise %6,3 arttı ve 23,6 milyon USD oldu. Son 5 yılda ihracattan elde ettiğimiz satış geliri 160 milyon doları buldu. Önümüzdeki 5 yıl toplamda 150 milyon doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyoruz.”



İzocam, dış pazarlara toplam 130.000 tona ulaşan mineral yün kapasitesinin yanı sıra artan üretim kapasiteleriyle de esnek üretim ve zamanında teslim imkânları sunuyor. Böylece inşaat ve sanayide her türlü yalıtım talebine hızlı ve güvenilir bir şekilde yanıt verebiliyor.



Bugüne kadar 100’ü aşkın ülkede çözümler sunan İzocam, 20 yerleşik bayisi ile ihracat faaliyetlerine devam ediyor. İhracat yapılan bölgelerin başında Türki Cumhuriyetler, Afrika, Balkanlar, Asya ve Ortadoğu geliyor. Ağırlıklı olarak iklimlendirme (ısıtma, soğutma ve iklimlendirme) ve binalarda kullanılan yalıtım ürünlerinin ihracatını gerçekleştiren İzocam bu ürünlerin dışında ayrıca sanayi sektörüne yönelik ürünlerin de ihracatını yapıyor. İhracatı 600.000 m³’ü aşan İzocam, Orta Doğu İklimlendirme sektörünün en önemli üreticisi konumunda.