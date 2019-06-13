İklimlendirmenin nabzı Eurovent’te tutuldu

10 yılı aşkın bir süredir Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’dan iklimlendirme sektörü temsilerini bir araya getiren, 14 üye ülkenin yanı sıra üye olmayan ülkelerden ise firmaların 1.000’den fazla temsilcisinin bağlı olduğu Eurovent, bu yıl da yıllık genel kurul toplantısında sektörün global çaptaki nabzını tutan analizler ve saptamalar gerçekleştirdi.



Enerji verimliliği, küresel ısınma ve çevre konularında Avrupalı üreticilerin gelişen teknoloji ve trendlere uyumluluğu konularında çalışan Eurovent tarafından düzenlenen toplantıya 54 yıldır Türkiye’deki iklimlendirme sektörünün öncüleri arasında yer alan Form Şirketler Grubu’nu temsilen Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun katılım gerçekleştirdi.



Dünyanın hemen her yerinden sektör profesyonellerinin katıldığı etkinlikte global dinamikler mercek altına alınarak her ülkenin yerel dinamikleri doğrultusunda nasıl işlenebileceği konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Bunun yanı sıra iklim değişikliği etkenlerinin başında gelen karbon ayak izi salınımın önüne geçmek adına global çapta alınan kararlar masaya yatırıldı.