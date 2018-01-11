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İkram çeşmesinden öğrencilere çorba

- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince her sabah okullardaki "ikram çeşmesinden" öğrencilere sıcak çorba ikram ediliyor - Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Taşkıran: - "Okullarda 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun.' diye çocuklara böyle bir ikramda bulunuyoruz"

İkram çeşmesinden öğrencilere çorba

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince her sabah bir okulda öğrencilere sıcak çorba ikram ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, uygulama kapsamında merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karaziyaret Mahallesi'ndeki Hacı Osman Arıkan İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler için seyyar ikram çeşmesinden çorba akıttı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sabah bir okulda sıcak çorba ikramında bulunarak çocukların hem soğuk kış günlerinde içlerini ısıtmak hem de karınlarını doyurup bir muhabbet ve sevgiye vesile olmak için uygulamayı sürdürdüklerini söyledi.

İl genelinde belirli yerlerde çorba dağıtım noktaları bulunduğunu dile getiren Taşkıran, şöyle konuştu:

"Oralarda sabit olarak her zaman çorba ikramımız devam ediyor. Okullarda da 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun.' diye çocuklara böyle bir ikramda bulunuyoruz. Her gün bir okuldayız. Bu şekilde şehirde ulaşamadığımız bir çocuğumuz kalmamış oluyor. Yaptığımız çorbalar çok lezzetli, bu konuda iddialıyız. Çocukların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Elimizden geldiğince köy, kent demeden her noktaya hizmetlerini ulaştırmaya çalışıyoruz."

Okul Müdürü Fatih Gündeşli ise öğrencilerin sıcak çorbalarını içerek derse başladığını belirterek uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a teşekkür etti.

Öğrenciler de kantinden farklı şeyler almak yerine sıcak çorbayla karınlarını doyurup derse başladıklarını söyledi.

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