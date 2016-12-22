İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Zeytinoğlu:

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yapılan araştırmaların, güncellenmiş ve derinleştirilmiş bir Gümrük Birliği'nin Türkiye için yüzde 2,47’lik bir gelir artışına yol açacağını gösterdiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gümrük Birliği modernizasyon sürecinin tıkanan Türkiye-AB ilişkilerini tekrar ileriye götüreceğini belirtti.

Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinde kritik bir aşamanın dün gerçekleştiğini kaydeden Zeytinoğlu, "Avrupa Komisyonu, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu müzakerelerini başlatmak için konseyden yetki talep etti. AB’nin ticaret konusundaki müzakereleri Avrupa Komisyonu tarafından Bakanlar Konseyi’nin yetkilendirmesi üzerine gerçekleştiriliyor. Komisyon, AB’nin ortak pozisyonunu üçüncü ülkeler ile müzakere ediyor." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye ile Gümrük Birliği'nin modernizasyonu müzakerelerini başlatmak için konseyden yetki istemesinin Mayıs 2015'te başlayan sürecin önemli halkalarından birini oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Taraflar arasında resmi müzakerelerin 2017’de başlamasını bekliyoruz. Bunun için konseyin ortak müzakere pozisyonunu belirlemesi ve komisyona müzakereleri başlatmak ve yürütmek için yetki vermesi gerekiyor. Bu sürecin ilk adımı dün atılmış oldu. Konseyin de hızlı hareket etmesini ve gerekli yetkiyi komisyona vermesini bekliyoruz. Bu noktada herhangi bir gecikme, kritik bir dönemden geçen Türkiye ve AB ilişkileri açısından olumsuz olacaktır. Şu anda ilişkilerin en fazla ilerleme potansiyeli gösteren alanı Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu."





- "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve derinleştirilmesi vakti çoktan geldi"





İKV Başkanı Zeytinoğlu, sınai mamulleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşımı ve Türkiye’nin AB’nin ortak gümrük tarifesi ve ticaret politikasına uyumunu içeren Gümrük Birliği'nin Türk ekonomisine son derece olumlu katkıları olduğunu ancak güncellenmesi ve derinleştirilmesi vaktinin çoktan geldiğini belirtti.



Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği'nin Türk sanayisinin rekabet gücü, verimliliği ve üretkenliği açısından son derece önemli bir fark oluşturduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AB ve Türkiye arasındaki mal ticaretinin değeri 1996’dan beri 4 kat artmıştır. Ancak geldiğimiz noktada, Gümrük Birliği iki taraf arasındaki ticaretin geliştirilmesi için yeterli olamamaktadır. Hizmet sektörleri ve tarım ürünleri, Gümrük Birliği'nin kapsamına dahil değil. Bu sektörlerin AB pazarına erişimini sağlamamız için Gümrük Birliği'nin derinleştirilmesi gerekiyor. Yapılan araştırmalar, güncellenmiş ve derinleştirilmiş bir Gümrük Birliği'nin Türkiye için yüzde 2,47’lik bir gelir artışına yol açacağını gösteriyor. Her şeyden önemlisi, yeni Gümrük Birliği AB müktesebatına uyumu da hızlandıracağı için Türkiye'nin ortak pazara erişimini kolaylaştıracak ve yapısal reformların önünü açacak. Türkiye’nin orta gelir tuzağından çıkması için bir çıpa ve manivela görevi göreceğini düşünüyorum."



Türkiye AB üyelik müzakerelerinin şu anda ilerlemediğini ancak siyasi bir hedef olarak tam üyelik perspektifinin canlı tutulmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Zeytinoğlu, rakamlara bakıldığında, Türkiye’nin AB üyelik perspektifinde belirleyici bir dönem olan müzakerelerin açıldığı dönemde Türkiye’nin milli gelirinde eşi görülmedik bir artış yaşandığını belirtti.

Zeytinoğlu, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu müzakerelerinin yeni nesil ticaret anlaşmalarının birçok unsurunu barındıracağını, müzakere kapasitesini güçlendirmek için sürece iş dünyasının etkin katılım sağlaması gerektiğini vurguladı.