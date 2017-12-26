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İl Genel Meclis Başkanı Şeker'in FETÖ'den yargılandığı dava

- "Silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla hakkında dava açılan Çankırı İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker'in yargılanmasına devam edildi

İl Genel Meclis Başkanı Şeker'in FETÖ'den yargılandığı dava

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker'in yargılanmasına devam edildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan Şeker ile avukatı katıldı.

Duruşmada mahkeme başkanının celse arasında gelen evrakları okumasının ardından tanıklar dinlendi.

Ruhi Şeker, duruşmadaki savunmasında, FETÖ ile hiçbir zaman yolunun kesişmediğini öne sürdü.

Darbe girişimini öğrendiğinde kent meydanında itfaiye aracının üzerine çıkıp darbeye karşı durmaya çalıştıklarını ifade eden Şeker, "Eğer darbe girişimi başarılı olsaydı alınacak ilk 5 kişiden biri bendim. Benim kaldıramadığım şey, böyle bir iddiayla yargılanıyor olmamdır." dedi.

Şeker, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı iddiasını da reddederek, hiçbir şekilde programı indirmediğini ve mesajlaşmadığını savundu.

Avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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