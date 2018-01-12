İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden doğaya yem desteği

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından kışın yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem desteği verildi.

Müdürlük, yem desteğini ilkokul öğrencilerinin de bilinçlenmesi amacıyla öğrenciler aracılığıyla gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Efsal Alantar, amaçlarının çocukları küçük yaşta doğal yaşama karşı duyarlı olmalarını sağlamak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ziyaret ettiğimiz okullardaki öğrenciye kitap, kalem ve benzeri hediyeler veriyoruz. Özellikle bunu kütüphanesi olan okullarımızda gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra, doğal yaşamın sürdürülebilmesi için de çocukların duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda kalem, kitap ve defter verdiğimiz her öğrenciye aynı zamanda birer paket yem bırakıyoruz. Çocuklar bu yemleri alıp evlerin önünde, bahçesinde kuşlara vermesini sağlıyoruz." dedi.

Merkez Taşlıdere İlkokulu'nda öğrencileri ziyaret eden Alantar, burada birinci sınıf öğrencilerine kuşlara vermeleri amacıyla her öğrenciye birer paket yem bıraktı.

Alantar, il geneli 500 öğrenciye ulaştıklarını, söz konusu öğrencilere ay zamanda doğal yaşam ile ilgili de bilgilendirme yapıldığını sözlerine ekledi.