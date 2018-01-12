Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden doğaya yem desteği

- Ardahan Kültür ve Turizm Müdürlüğü, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına verilmek üzere öğrencilere yem dağıttı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden doğaya yem desteği

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından kışın yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem desteği verildi.

Müdürlük, yem desteğini ilkokul öğrencilerinin de bilinçlenmesi amacıyla öğrenciler aracılığıyla gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Efsal Alantar, amaçlarının çocukları küçük yaşta doğal yaşama karşı duyarlı olmalarını sağlamak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ziyaret ettiğimiz okullardaki öğrenciye kitap, kalem ve benzeri hediyeler veriyoruz. Özellikle bunu kütüphanesi olan okullarımızda gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra, doğal yaşamın sürdürülebilmesi için de çocukların duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda kalem, kitap ve defter verdiğimiz her öğrenciye aynı zamanda birer paket yem bırakıyoruz. Çocuklar bu yemleri alıp evlerin önünde, bahçesinde kuşlara vermesini sağlıyoruz." dedi.

Merkez Taşlıdere İlkokulu'nda öğrencileri ziyaret eden Alantar, burada birinci sınıf öğrencilerine kuşlara vermeleri amacıyla her öğrenciye birer paket yem bıraktı.

Alantar, il geneli 500 öğrenciye ulaştıklarını, söz konusu öğrencilere ay zamanda doğal yaşam ile ilgili de bilgilendirme yapıldığını sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ardahan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5