İLBANK'tan yerel yönetimlere 6,5 milyar liralık kaynak

ANKARA (AA) - İller Bankasınca (İLBANK) yılın ilk yarısında yerel yönetimlere 6,5 milyar liralık kaynak tahsis edildiği belirtildi.

İLBANK'tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın, yerel yönetimlerin kalkınmasına yönelik bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği hizmetlere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre İLBANK, yerel yönetimlere 6,5 milyar liralık kaynak tahsis etti. Ayrıca harita, imar planı, içme suyu, atık su ve üstyapı sektörlerinde de 225 iş tamamlandı.

İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Demirtaş, banka tarafından sağlanan destekler ve ikinci çeyrek finansal raporuna yönelik değerlendirmesinde, aktif büyüklüklerinin 22,6 milyar lira olduğunu belirtti.

Bankacılık sektörüne yaptıkları katkının ikinci çeyrekte de artarak devam ettiğini kaydeden Demirtaş, "Yerel yönetimlerimiz, çalışanlarımız ve ülkemiz için artı değer yaratarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son yıllardaki istikrarlı büyüme hedefimiz, 2017 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarımıza da yansıdı. Faaliyet raporumuzda yayınlanan rakamları, finansal alandaki başarımızın ve paydaşlarımızın da bizimle büyümesinin bir kanıtı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- 3 milyar liranın üzerinde kredi kullandırıldı

İLBANK'ın ve yerel yönetimlerin kendi yatırım programında bulunan iş ve projeler için yaklaşık 2,9 milyar lira kredi kullandırıldığına dikkati çeken Demirtaş, yerel yönetimlerin malzeme, ekipman ve araç ihtiyaçları için 331 milyon, yerel yönetimlere kadro fazlası personel alacakları, çalışanlarının kıdem ve ihbar tazminatı gibi ödemeleri için nakit destek kredisi olarak 79 milyon lira olmak üzere, banka öz kaynaklarından 3 milyar liranın üzerinde kredi kullandırıldığını bildirdi.

Toplam sözleşme bedeli 13 milyar lira olan harita, imar planı, içme suyu, atık su, üstyapı ve diğer altyapı sektörlerinde bin 563 işin devam ettiğini belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bu projeleri en kısa zamanda tamamlayıp bölge halkının hizmetine sunmak istiyoruz. Bizler İLBANK ailesi olarak her zaman yerel yönetimlerimizin yanındayız. 2017'nin ilk yarısını büyük başarıyla tamamladık. Amacımız hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük projelerle hizmete devam etmektir. Bankamız, ülkemizdeki tüm şehirlere ve belediyelere aynı yakınlıkta olmak, ayrı bölgelere aynı hizmeti götürebilmek, bölgeler arası kalkınma farklılıklarını uygulanan projelerle en aza indirebilmek gayretiyle proje üretmeye, hizmet vermeye, kalkınma hedeflerimize değer katmaya devam edecektir."