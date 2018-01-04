İlçe pazarı yirmi yıldır duayla kuruluyor

SAMSUN (AA) - ÖZGÜR UYAROĞLU - Samsun'un Havza ilçesinde, pazar kurulurken belediye hoparlöründen dua yayımlanıyor.

İlçede 20 yıldır süren uygulamadan vatandaşlar memnun.

Esnafın iyi kazanç sağlaması, vatandaşların da iyi alışveriş yapabilmesi dileğiyle belediye tarafından hoparlörden yayımlanan duaya, hem esnaf hem de müşteriler eşlik ediyor.

"Kazancımıza haram karıştırma yarabbi. Bize nefsimize uyma fırsatı verme, israftan, sefaletten ahlaksızlıktan, acizlik ve tembellikten sana sığınırız. Varlık içinde yokluktan, aldatmak ve aldanmaktan, başkasının hakkını yemekten sen bizleri koru" temennisinin dile getirildiği duayla tezgahını kuran esnaf, hayırlı kazanç umuduyla siftah yapıyor.

Pazar esnafından Rafet Ergin, uygulamanın uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Çok iyi bir uygulama. Hoparlörlerden dua okunuyor, bizler de burada 'amin' diyoruz. Hayırlı kazançlar diliyoruz." dedi.

Esnaf Murat Celebi de duayla tezgahlarını açtıklarını, bunun bereket olduğunu ifade ederek, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Müşteriler de pazar kurulurken dua edilmesinin ilçede eski bir uygulama olduğunu, hayırlı alışverişler dileyerek güne başlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçede 20 yıldır salı günleri pazar duasının belediye hoparlöründen yayımlandığını belirtti.

Göreve gelmeden önce yapılan uygulamayı, vatandaşlar benimsediği için sürdürdüklerini vurgulayan İkiz, şunları kaydetti:

"Haftanın salı günleri ilçemizde halk pazarı kurulur. Salı günleri sabah erkenden pazar duası yapılır. Esnafımız, pazar duası ile birlikte işe başlar. Bu gelenek 20 yıldır sürmekte ve inşallah esnaf geleneğimiz olan pazar duamızı devam ettireceğiz. Diğer pazar yerlerine de örnek oluruz inşallah."